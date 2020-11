Un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el este de Los Ángeles

Un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros el sábado por la noche en el este de Los Ángeles.

El tiroteo se informó a las 7:30 p.m. en la cuadra 3900 de East Olympic Boulevard, según la diputada Grace Medrano de la Oficina de Información del Sheriff.

Las dos víctimas fueron encontradas inconscientes en un estacionamiento en Olympic Boulevard e Indiana Street, dijo Medrano.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y los paramédicos llevaron a la mujer a un hospital, donde luego fue declarada muerta, dijo ella.

No se dispuso una descripción del sospechoso y el arma homicida no se encontró en el lugar, dijo Medrano. No se sabe si el incidente esté relacionado con pandillas.

Los detectives de homicidios están llevando a cabo una investigación en la escena del crimen, dijo Medrano.

Se pidió a cualquier persona con información que llamara a los detectives de homicidios al 323-890-5500 o Crime Stoppers al 800-222-TIPS (8477).