Un hombre es baleado mortalmente mientras paseaba a su perro en Los Ángeles

Un hombre de 52 años fue asesinado a tiros mientras paseaba a su perro el sábado en la comunidad de Mid-City de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

El hombre y su perro caminaban alrededor de las 5 a.m. cerca de la esquina de Genesee Avenue y Saturn Street, cuando un sedán de color oscuro se acercó y se detuvo en la esquina noroeste de la intersección, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Un sujeto salió del automóvil, intercambiaron palabras y luego disparó múltiples tiros al hombre de 52 años. El sospechoso volvió al sedán y condujo el vehículo hacia el norte por Genesee Avenue.

La cámara de seguridad de un vecino capturó los dos disparos fatales y al perro del hombre corriendo de regreso a casa después del incidente.

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes y audio perturbadores.

La víctima fue descubierta alrededor de las 6:15 a.m. por un transeúnte, quien llamó al 911.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondieron y declararon muerto al hombre en la escena. Su nombre no será revelado hasta que su familia haya sido notificada de su muerte.

El perro no resultó herido y regresó a casa por su cuenta.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. La policía dice que aún no sabe si se trató de un crimen al azar o dirigido.

Los vecinos, algunos de los cuales fueron despertados por los disparos, están perturbados por el incidente.

"Nunca antes había visto algo así por aquí", dijo Shirley Dionzon. "Si alguien recibió un disparo allí mismo, quién sabe quién fue, quién disparó. Ahora tengo mucho miedo".

Otra vecina, demasiado asustada para mostrar su rostro ante la cámara, dice que la discusión entre los dos hombres la despertó antes de que se disparara el arma.

"Me desperté con dos hombres, lo que sonaba como una discusión", le dijo a NBC4. "No gritar sino hablar en voz alta, lo que me pareció inusual, [es un] vecindario súper tranquilo".

Ella dice que sonaba como si los dos hombres se conocieran, pero no podía entender de qué estaban discutiendo. Entonces, escuchó disparos.

"Este es un vecindario donde la gente se levanta temprano, pasea a sus perros, corre, es algo que hacemos mi esposo y yo, así que la idea de que alguien se detenga en una esquina y le dispare a alguien mientras pasea al perro es horrible", dijo. .

Los detectives de homicidios de LAPD West Bureau instaron a cualquier persona con información sobre el tiroteo a llamarlos al 213-382-9470 o Crime Stoppers al 800-222-8477.