Un aprecio mutuo: La afición de Kobe Bryant por la comunidad hispana

Señor padre amado dale fuerzas a @vanessabryant no solo pierde a su esposo sino que también pierde a su hija! Tengo el alma partida en pedazos. Esto es una pesadilla! Rest in Paradise Kobe & Gigi Los angeles legitimate and beloved son KB . . Rest In Peace Kobe Bryant Rest In Peace Gianna Bryant Rest In Peace Alyssa Altobelli Rest In Peace John Altobelli Rest In Peace Kerry Altobelli Rest in Peace Christina Mauser Rest in Peace Sarah Chester Rest in Peace Payton Chester Rest in Peace Ara Zobayan