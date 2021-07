UCLA: Las mujeres que vapean tienen más probabilidades de tener bebés con bajo peso

Vapear durante el embarazo hace que las mujeres tengan un 33% más de probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer que las mujeres embarazadas que no usan cigarrillos electrónicos, según un estudio dirigido por UCLA publicado el miércoles.

Los bebés con bajo peso al nacer, los que pesan menos de 5.5 libras, a menudo requieren atención médica especializada y tienen un mayor riesgo de complicaciones en la vida temprana y problemas de salud duraderos, dijo la Dra. Annette Regan, profesora asistente de epidemiología en la Escuela de Salud Publica Fielding de UCLA y autor principal del estudio.

Los hallazgos del estudio, que también involucró a investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, se publican en la edición de julio de la revista Obstetrics & Gynecology revisada por pares.

Los investigadores analizaron datos sobre aproximadamente 80,000 madres del Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgos del Embarazo 2016-18, o PRAMS, un proyecto coordinado por los CDC que recopila información a nivel nacional sobre las experiencias maternas antes, durante y poco después del embarazo.

Entre ese grupo, el 1.1% informó haber usado cigarrillos electrónicos durante los últimos tres meses de su embarazo, y casi dos tercios de esos usuarios de cigarrillos electrónicos dijeron que también habían fumado cigarrillos combustibles regulares durante ese período.

“Aunque solo un pequeño porcentaje de personas usaba cigarrillos electrónicos, nos sorprendió la cantidad de cigarrillos electrónicos y cigarrillos combustibles durante el embarazo”, dijo Regan, quien también enseña en la escuela de enfermería de la Universidad de San Francisco.

“Encontramos un aumento en las tasas de bajo peso al nacer para los usuarios de cigarrillos electrónicos, y esto ocurrió incluso para aquellos que no fumaban también”.

El equipo informó que entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, ya sea de forma exclusiva o en combinación con cigarrillos habituales, la tasa de nacimientos con bajo peso al nacer fue del 8.1%, en comparación con el 6.1% de los no consumidores, una mayor prevalencia del 33%. Sin embargo, también encontraron que entre los que vapeaban exclusivamente, los partos con bajo peso al nacer aumentaron al 10.6% y la tasa de partos prematuros fue del 12.4%, en comparación con el 7.6% de las embarazadas que no los usaban. Esos aumentos no se observaron entre los usuarios duales de cigarrillos electrónicos y cigarrillos regulares.

“Estos hallazgos son importantes, ya que nacer temprano significa que un bebé tiene menos tiempo en el útero de la madre para crecer y ganar peso”, dijo Regan. “Gran parte del peso de un bebé se gana durante la última parte del embarazo”.

La nicotina, que está presente tanto en los cigarrillos regulares como en los electrónicos, es considerada un tóxico para el desarrollo por los CDC, uno que puede tener un efecto perjudicial en el desarrollo fetal.

Debido a que los investigadores encontraron que el bajo peso al nacer era más común entre las mujeres que usaban cigarrillos electrónicos con frecuencia que entre los usuarios ocasionales, es posible que la cantidad de exposición a la nicotina esté relacionada con estos efectos dañinos. Sin embargo, dijeron, se necesita más investigación para confirmar esto.