UCLA: estas son las inquietudes de los residentes del condado de Los Ángeles

¿Qué hay en la mente de los residentes del condado de Los Ángeles en 2023?

La inflación, la crisis de personas sin hogar, los impactos duraderos de la pandemia de COVID-19 y el aumento de los costos de vivienda se encuentran entre las principales preocupaciones de los residentes del condado más poblado del país, según una nueva encuesta de UCLA.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El último índice de calidad de vida de la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la UCLA se publicó el miércoles. Los encuestados mostraron niveles casi históricos de insatisfacción con su calidad de vida, pero notaron algunas mejoras durante el último año.

os Ángeles es una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, de acuerdo con un nuevo informe de la Asociación Americana del Pulmón (ALA).

La inflación encabezó sólidamente la lista de asuntos que afectan la calidad de vida.

"La negatividad récord del año pasado parece haber tocado fondo y dado un ligero giro al alza", dijo Zev Yaroslavsky, director de la Iniciativa de Los Ángeles, que supervisa el índice. "Pero la inflación se ha cobrado un precio, especialmente entre los residentes de ingresos bajos y medios".

Conclusiones clave sobre la calidad de vida del condado de Los Ángeles

Estas son algunas de las principales causas de preocupación, según la encuesta.

Inflación

Los encuestados expresaron su preocupación por perder sus hogares o alimentar a sus familias. El 94% de los encuestados dijeron que se vieron afectados por la inflación y el aumento en los costos de las necesidades básicas.

El 71% dijo que tuvo un gran impacto.

El aumento de los costos de la vivienda se identificó como un problema en un 82 %, y 58 dijeron que es una preocupación importante.

Personas sin hogar

Muchos residentes dijeron que su calidad de vida se había visto afectada por un campamento particular para personas sin hogar.

Más de una cuarta parte, o el 28 %, de los encuestados estaba preocupado por perder su hogar y quedarse sin hogar, mientras que el 25 % temía que sus familias pasaran hambre porque no podían pagar el costo de los alimentos.

Casi la mitad de las personas en hogares que ganan menos de $60,000 estaban preocupadas por quedarse sin hogar.

Casi las tres cuartas partes de los residentes, el 73 %, dijeron que su calidad de vida se había visto afectada en el último año por un campamento particular para personas sin hogar.

El 43 % de los encuestados informó que los campamentos tuvieron un gran impacto, con un 50 % de los residentes de San Fernando Valley y Westside y un 28 % de los residentes de San Gabriel Valley.

Pandemia

Muchos encuestados dijeron que creen que los impactos de la pandemia en la región serán duraderos.

La mayoría de los encuestados, el 75 %, dijo que la pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente su vida.

Solo el 23% espera que la vida vuelva a ser como antes.

Muchos encuestados dijeron que sus ingresos cambiaron durante la pandemia: el 27 % dijo que disminuyó y el 30 % dijo que aumentó.

Más de un tercio, o el 35%, de aquellos con un ingreso familiar inferior a $60,000 dijeron que disminuyó.

Casi la mitad, o el 45%, de los encuestados con un ingreso familiar de más de $120,000 dijeron que aumentó.

Cómo se realizó la encuesta

La encuesta mide los niveles de satisfacción de los residentes del condado en nueve categorías. La calificación general subió dos puntos a 55, pero seguía siendo la segunda calificación más baja en los ocho años del proyecto. La calificación más alta de 59 se registró en 2016 y 2017.

La encuesta de calidad de vida de este año se basó en entrevistas realizadas con 1429 residentes del condado durante 30 días a partir del 24 de febrero. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2,6%.

Las calificaciones aumentaron ligeramente en las nueve categorías, excepto en atención médica, que se mantuvo igual que en 2022.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.