UCLA busca voluntarios para un estudio de problemas causados por COVID-19

Investigadores de estudio de UCLA anunciaron el lunes que están buscando participantes para un estudio que examina el impacto del COVID-19 en los sobrevivientes que continúan luchando contra problemas de salud mucho después de haber sido infectados y se cree que se han recuperado.

El estudio a nivel nacional rastreará de forma remota a casi 5,000 adultos durante un máximo de dos años, y los investigadores observarán de cerca la función física y mental informada y documentada médicamente de los sobrevivientes de COVID-19, incluyendo la función neurocognitiva y la fatiga crónica.

"En este estudio, pedimos a las personas elegibles que compartan su información médica para que los investigadores y los médicos puedan comprender y mejorar la atención clínica a largo plazo para los pacientes con problemas de salud en curso después de la infección por COVID-19", dijo la Dra. Joann Elmore, profesor de medicina en la división de investigación de servicios de salud y medicina interna general de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA.

El estudio se llevará a cabo en inglés y español bajo el paraguas de INSPIRE - Innovative Support for Patients with SARS COV-2 Infections Registry - un proyecto financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades liderado por el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago. Otros centros médicos participantes incluyen UC San Francisco, University of Washington, Yale New Haven Health, University of Texas Houston, University of Texas Southwestern y Thomas Jefferson University en Filadelfia.

A nivel nacional, los investigadores esperan reclutar a 3,600 personas que den positivo por COVID-19 y otras 1,200 personas que den negativo como comparación. El estudio recopilará información completamente en línea a través de encuestas breves y continuas y no requerirá que los participantes consulten a un médico.

La evaluación y la inscripción estarán disponibles a través del sitio web del estudio de UCLA, que dirigirá a los participantes a un portal del sistema de datos de salud que aprovecha el derecho legal de las personas a acceder a su propia información de salud y recopila datos de salud en su nombre. El diseño del estudio permitirá la recopilación de datos a gran escala según la conveniencia del participante, manteniendo el más alto grado de confidencialidad y seguridad, según UCLA.

Las personas que estén interesadas en participar en el estudio deben cumplir con los siguientes requisitos:

- tener 18 años o más;- tener síntomas que se sabe que están asociados con COVID-19;

- se han realizado pruebas de COVID-19 en los 28 días anteriores, independientemente del resultado de la prueba, y no han tenido un diagnóstico previo de COVID-19; y

- tener acceso a un dispositivo conectado a Internet, como un teléfono inteligente, tableta o computadora para completar encuestas en línea.

Los investigadores también están colaborando con pacientes que han tenido COVID-19 como parte del Comité de Pacientes y Partes Interesadas del estudio, para garantizar que la investigación se base en la experiencia de la comunidad y sea sensible a sus necesidades y preocupaciones únicas.

El condado de Los Ángeles informó 494 nuevos casos de COVID-19 y 25 muertes más el lunes, lo que eleva el total del condado a 248,821 casos y 6,030 muertes.

Los sobrevivientes del coronavirus como Rubén Salazar, de 43 años, quien se infectó en junio, experimentaron una variedad de síntomas: dolores de cabeza, fiebre, tos, pérdida del sentido del olfato y del gusto, dolores corporales, dificultad para respirar y pesadillas.

Salazar pasó 10 días en el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA, seis de ellos en la unidad de cuidados intensivos, incluyendo cuatro días en coma inducido médicamente y con un ventilador.

Desde entonces, Salazar ha seguido experimentando fatiga y aturdimiento simplemente al caminar o subir un tramo de escaleras. Su memoria no es tan aguda como solía ser y, a veces, su mente divaga.

"Es como una especie de niebla mental", él dijo.

Salazar espera que investigaciones como el estudio INSPIRE ayuden a otros sobrevivientes, así como a los proveedores médicos, a comprender por lo que están pasando los pacientes y tal vez conducir a algún alivio físico y mental.

"Espero que dé respuestas a las preguntas que la gente necesita", dijo Salazar. "Si tengo problemas, espero que ellos tengan respuestas".