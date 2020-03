Uber ofrecerá descuentos para viajes a centros de comida para llevar de LAUSD

Uber continuará ofreciendo viajes de descuento para familias que viajen a cualquiera de los 64 centros de comida Grab-and-Go del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles hasta el 3 de abril, en respuesta al brote de coronavirus.

Los descuentos son del 25% del costo por viaje, hasta $10, en UberX y UberXL. Las personas pueden ingresar el código LAUSD2020 en la sección de pago de la aplicación de transporte, que se puede usar entre las 7 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes.

Cualquier persona menor de 18 años que use el descuento debe estar acompañada por un adulto, informó Uber.

Los descuentos en los viajes de Uber no se aplican a recargos, tarifas gubernamentales, peajes o propinas y no se pueden combinar con otras ofertas o descuentos. Uber declaró que las ganancias de los conductores no se verán afectadas. La oferta no está disponible para Uber Eats, JUMP Bikes y viajes realizados en perfiles comerciales.

LAUSD anunció el lunes que cerrará las escuelas hasta el 1 de mayo, y ha establecido los centros de alimentos como una forma de seguir entregando comidas nutritivas a los estudiantes a raíz del brote.

El distrito dijo que tiene cientos de miles de estudiantes que dependen de las comidas diarias proporcionadas por las escuelas. Cuando las escuelas estaban funcionando, LAUSD declaró que proporcionaba aproximadamente 1 millón de comidas a los estudiantes cada día.

Los centros de comida Grab-and-Go están abiertos de 7 a 11 a.m. de lunes a viernes. Para encontrar un centro de comida Grab-and-Go, visite Achieve.lausd.net/resources.