Turner violó protocolos cuando regresó al campo dice la Liga Mayor de Béisbol

Justin Turner violó los protocolos del coronavirus cuando celebró en el campo de Globe Life con sus compañeros de los Dodgers de Los Ángeles y se negó a recibir instrucciones de seguridad para abandonar el campo, comportamiento que según las Grandes Ligas ponía en riesgo la seguridad de los demás.

La oficina del comisionado dijo el miércoles que está iniciando una investigación completa del tercera base de 35 años.

Los Dodgers ganaron su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1988 con una victoria por 3-1 sobre Tampa Bay en el Juego 6 el martes por la noche.

Turner fue retirado del juego después de la séptima entrada después de que se notificara a MLB que había dado positivo por COVID-19. Fue puesto en cuarentena en el consultorio de un médico a un lado, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman.

Turner luego regresó al campo con una máscara para celebrar el título de los Dodgers. Luego se quitó la máscara y posó para una foto del equipo en el campo.

"Inmediatamente después de recibir la notificación del laboratorio de una prueba positiva, se activaron los protocolos, lo que llevó a la eliminación de Justin Turner del juego de anoche", dijo MLB en un comunicado el miércoles.

“Turner fue puesto en aislamiento por la seguridad de quienes lo rodeaban. Sin embargo, tras la victoria de los Dodgers, está claro que Turner optó por ignorar los protocolos conjuntos acordados y las instrucciones que le dieron con respecto a la seguridad y protección de los demás. Si bien el deseo de celebrar es comprensible, la decisión de Turner de dejar el aislamiento y entrar al campo fue incorrecta y puso en riesgo a todas las personas con las que tuvo contacto. Cuando MLB Security planteó la cuestión de estar en el campo con Turner, él se negó enfáticamente a cumplir ".

Turner se convirtió en agente libre cuando su contrato de cuatro años y 64 millones de dólares expiró tras la victoria.

El agente de Turner, Greg Genske, no respondió de inmediato a un mensaje de texto de The Associated Press en busca de comentarios.

El miércoles, ambos equipos aún se encontraban en el hotel del área de Dallas donde habían pasado la Serie Mundial.

"Anoche, se realizaron hisopos nasales en el grupo de viaje de los Dodgers", dijo MLB. "Tanto los Rays como los Dodgers fueron examinados nuevamente hoy y su viaje de regreso a sus ciudades de origen se determinará después de ser aprobados por las autoridades correspondientes".

La oficina del comisionado dijo que consultará con la asociación de jugadores como parte de su investigación. El sindicato estaba en proceso de recopilar datos sobre los hechos.

Turner bateó .307 con cuatro jonrones y 23 carreras impulsadas en la temporada acortada por la pandemia y .293 (17 de 58) con tres jonrones y seis carreras impulsadas en la postemporada, incluido .320 con un par de jonrones solitarios en la Serie Mundial.

"Con una máscara puesta y manteniéndose socialmente distanciado, quiere salir y tomarse una foto con el trofeo, lo que no puede indicar con suficiente fuerza el papel que ha desempeñado en el éxito de esta organización", dijo Friedman.

“Pero creo que para él, simplemente ser un agente libre, sin saber exactamente cómo se desarrollará el futuro. No creo que hubiera nadie que le impidiera salir ", dijo." Creo que al menos desde mi perspectiva y sin mirarlo muy de cerca con todo lo que sucede, pero creo que él estaba atento a otras personas. , especialmente otras personas con las que aún no había estado en contacto. Esto es algo que vamos a rodear con nuestros brazos esta noche y por la mañana y averiguar hacia dónde vamos desde aquí ".

Turner, sin embargo, fue visible en el campo sin máscara durante la celebración. Y el manager de los Dodgers, Dave Roberts, estaba cerca, y tampoco llevaba máscara.

"No he visto las fotos", dijo Friedman. “Si hay personas a su alrededor sin máscaras, eso no es una buena óptica en absoluto. No los he visto, por lo que es difícil para mí hablar con ellos específicamente ".

“Pero creo que, desde nuestro punto de vista, creo que las personas que estaban a su alrededor eran personas que estarían en la red de rastreo de contactos, de todos modos, con lo cerca que hemos estado entre nosotros”, dijo. "Y ahora creo que las pruebas subsiguientes que vamos a realizar son realmente importantes para averiguar qué hacemos y asegurarnos de que cualquiera de nosotros que sea potencialmente positivo no lo contagie a otras personas".