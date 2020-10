Frenan el viaje de turista que planeaba visitar a su padre en Honduras, por una prueba de COVID-19

En cuanto reabrió el Aeropuerto Internacional en Honduras tras el cierre por el COVID-19 una, nuestra televidente planeó su viaje, pero, aunque siguió todas las reglas, algo salió mal.

Sofía Paíz, dijo que se informó sobre los requisitos para viajar, pero, aun así, cuando intento abordar, una empleada le dijo que su prueba de COVID-19, no era válida.

Paíz dijo que visita su país con frecuencia.

“Mi razón principal mi padre de 91 años, soy la única hija que puede visitarlo allá”, dijo Paíz.

Y aunque el coronavirus la mantuvo lejos, en cuanto supo que se había reabierto el Aeropuerto en Honduras, planeó su viaje, se informó, y compró su boleto en la aerolínea Spirit.

“El gobierno de Honduras requiere que uno haga un prechequeo en línea, y luego tiene que obtener un recibo en línea, del prechequeo y declaración jurada”, dijo Paíz.

También, requiere un comprobante médico de que resultó negativa su prueba de COVID-19, en un término no mayor de 72 horas antes del viaje, lo cual Paíz obtuvo, pero algo pasó al tratar de abordar.

“Me dicen que la prueba no es aceptable. Yo le quiero mostrar la página oficial de Honduras, donde dice que si es oficial, y me dice, que no le importa nada de Honduras, solo de la aerolínea”, señaló Paiz.

Paíz le explicó a Telemundo 52 Responde que se hizo la denominada prueba rápida, que según dice, el gobierno hondureño acepta, así que pidió hablar con una supervisora.

“Al final la supervisora acepta que yo tenía la razón, la prueba rápida si era aceptable”, dijo Paíz.

Pero debido a todo el retraso, perdió su vuelo, y aunque le reprogramaron otra salida, sin costo adicional, el cambio innecesario de planes, y el mal rato que pasó, la motivó a hacer una llamada a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde llevó el caso a la aerolínea Spirit, donde les aseguraron que investigarían lo sucedido, tras lo cual informó Paíz, una representante se comunicó para disculparse con ella.

Spirit explicó que: "cada país tiene sus propias políticas en vuelos internacionales, las cuales cambian rápido, acorde a los avances alrededor del COVID-19. Esos cambios no siempre se notifican a las aerolíneas".

Aparentemente, en este caso en particular, Honduras modificó los requisitos de ingreso, explicaron, cambió que estaba en el portal oficial del gobierno, pero que no se vio reflejado en el sistema de la aerolínea.

“Estoy impresionada como tan rápido recibí respuesta, con el propósito de que lo que me pase a mí, no le pase a usted”, dijo.

Todos los países tienen restricciones distintas debido a la pandemia, al igual que las aerolíneas, así que, si piensa viajar, verifique con tiempo las condiciones del país al que piensa visitar, puede hacerlo llamando al consulado de dicho país, y también directamente a su aerolínea, para evitarse contratiempos y malos ratos.