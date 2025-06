Trump ordena devolver el control de la Guardia Nacional a Newsom

El gobierno de Trump tiene temporalmente prohibido activar tropas militares estadounidenses en Los Ángeles, dictaminó un juez el jueves, tras escuchar los argumentos sobre la solicitud de California de limitar el alcance de la misión de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles, mientras continúan las manifestaciones contra las operaciones de control migratorio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó a un tribunal a principios de esta semana que suspendiera de emergencia la asistencia militar a los agentes federales de inmigración, quienes han realizado redadas en la región que provocaron protestas durante el fin de semana y la semana pasada.

Según el fallo de 36 páginas, el gobierno de Trump deberá devolver la Guardia Nacional de California al gobernador Gavin Newsom, refutando el argumento de Trump de que los disturbios civiles en el centro de Los Ángeles debían ser combatidos con fuerza militar.

Incluso aceptando la premisa cuestionable de que las personas armadas con fuegos artificiales, piedras, mangos, hormigón, sillas o botellas de líquido están "armadas" en el sentido de 1903 (la Corte no tiene conocimiento de ninguna prueba en el expediente de armas de fuego reales), hay poca evidencia de si las acciones de los manifestantes violentos fueron "abiertas o declaradas", según el fallo.

La orden también coincidió con el estado en que Trump excedió el alcance de su autoridad, incluso si las acciones de la administración tienen como objetivo sofocar las protestas violentas.

Después de siete días de protestas contra las redadas de ICE, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Los Ángeles. Alejandra Ortiz reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 12 de junio de 2025.

"No le corresponde al gobierno federal en nuestro sistema constitucional asumir el poder policial de un estado cuando no está satisfecho con la fuerza o la rapidez con la que el estado aplica sus propias leyes", declaró el juez. "Sus acciones fueron ilegales, tanto por exceder el alcance de su autoridad legal como por violar la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos". Sin embargo, el juez Breyer se negó a pronunciarse de inmediato sobre la solicitud de Newsom de bloquear el llamado a filas de 700 marines en servicio activo a Los Ángeles, argumentando que cualquier acción judicial parecía prematura, ya que las tropas aún no habían llegado a la ciudad.

En respuesta, el gobernador Gavin Newsom afirmó que el fallo demostraba que la nación "pasó la prueba" de la democracia.

"Hoy es un gran día para la Constitución de los Estados Unidos, para nuestra democracia. Y espero que sea el comienzo de un nuevo día en este país", declaró Newsom. "Nos oponemos a las extralimitaciones. Ambos nos oponemos a estas tendencias autoritarias de un presidente que ha forzado los límites, ha forzado los límites, pero ya no puede imponer sus derechos a este estado".

La orden está programada para entrar en vigor hasta las 12 p. m. del viernes, hora de California, ya que el juez Charles Breyer ordenó una suspensión para dar tiempo al gobierno de Trump a apelar.

Momentos después de que se conociera el fallo de Breyer, el gobierno de Trump anunció que planea apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Cuando California presentó la demanda esta semana, la administración Trump calificó la medida legal de California como una "crasa maniobra política que pone en peligro la vida de los estadounidenses". El ICE declaró que las tropas estaban brindando seguridad en instalaciones federales y protegiendo a los agentes federales.

La federalización de la Guardia Nacional y la activación de los Marines acerca a las tropas a participar en acciones policiales como las deportaciones, como prometió Trump en el marco de su ofensiva contra las deportaciones masivas. La Guardia Nacional puede detener temporalmente a quienes ataquen a los agentes, pero cualquier arresto sería realizado por las fuerzas del orden.

Trump ha activado a más de 4000 miembros de la Guardia Nacional y 700 Marines a pesar de las objeciones de los líderes municipales y estatales. Normalmente, el gobernador activa la Guardia Nacional de California a petición de las autoridades locales. Los Marines estaban realizando dos días de entrenamiento en una base del sur de California y podrían estar en las calles de Los Ángeles en cuestión de un día, según las autoridades.

Hasta el jueves por la mañana, aún no se había visto a Marines en Los Ángeles y las tropas de la Guardia Nacional han tenido un contacto limitado con los manifestantes. Los miembros de la guardia han estado estacionados principalmente fuera de propiedades federales, como el Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles.

"No es normal que el ejército esté desplegado en las calles de las ciudades de Estados Unidos", declaró el alcalde Bass el jueves.

Las protestas, concentradas en parte del centro de Los Ángeles, han sido mayoritariamente pacíficas, pero las fuerzas del orden locales han realizado arrestos por vandalismo, saqueo, agresión y otros delitos. Casi una docena de policías han resultado heridos, la mayoría con lesiones leves. Algunos fueron trasladados a un hospital y dados de alta. La policía ha reportado el lanzamiento de piedras, botellas y fuegos artificiales comerciales contra los agentes.

El miércoles, las autoridades federales anunciaron cargos contra dos hombres por lanzar bombas molotov contra agentes del orden durante las manifestaciones.

La policía de Los Ángeles reportó cerca de 400 arrestos y detenciones desde el sábado, la mayoría por reunión ilegal y violaciones del toque de queda en el centro de Los Ángeles, que se ordenó inicialmente el martes.

El área del toque de queda abarca una sección de 1,6 km² del centro de una ciudad de casi 4 millones de habitantes que abarca 800 km².

Bass afirmó que el toque de queda probablemente se extenderá "por unos días".

"Si continúan las redadas, si hay soldados marchando por nuestras calles, me imagino que el toque de queda continuará", declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Newsom y Bass han calificado el uso del ejército por parte de Trump de innecesario y provocador. Bass afirmó que Los Ángeles parecía ser un caso de prueba para determinar hasta qué punto puede llegar la administración con el uso del ejército entre la población civil.

Las manifestaciones han aumentado en todo Estados Unidos, con protestas en más de una docena de ciudades importantes. El miércoles, la policía de Seattle usó gas pimienta para dispersar a los manifestantes, y los agentes de Denver usaron humo y bolas de pimienta para controlar a una multitud.

El gobierno de Trump ha declarado su disposición a enviar tropas a otras ciudades para ayudar con la aplicación de la ley migratoria y el control de disturbios, tal como prometió Trump durante la campaña del año pasado.

El gobierno ha destacado los arrestos de personas indocumentadas con condenas por delitos violentos. Entre quienes han sido detenidos en las redadas a nivel nacional se encuentran solicitantes de asilo, personas que se quedaron en el país más tiempo del permitido por sus visas y migrantes que esperan su turno en un tribunal de inmigración.