Un tribunal federal de apelaciones extendió el jueves la suspensión de un fallo del juez que ordenó a la ciudad y al condado de Los Ángeles a buscar refugio para miles de personas indigentes que viven en el área de Skid Row, y programar una audiencia para determinar si mantener el mandato en suspenso, o permitir que sigan adelante.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU Escuchará los argumentos orales de abogados de la ciudad y el condado el 7 de julio, según un documento presentado el jueves con el panel de apelación. No aclaró si la audiencia iba a tomar lugar en San Francisco o Pasadena, pero se espera que los procedimientos se transmitirán a través de Zoom.

El concejal de la ciudad Mark Ridley-Thomas dijo que la decisión del tribunal de circuito de continuar la estadía “significa una cosa para mí: resolver la crisis de las personas sin hogar no sucede en una sala de audiencias. Sucede cuando todas las partes que tienen una responsabilidad tomen el manto con renovada urgencia.

Confío en que nuestro liderazgo local, estatal y federal entienda esto, y esté listo para duplicar las inversiones e intervenciones que funcionan", dijo Ridley-Thomas.

Ridley-Thomas, quien es presidente del Departamento de Personas sin Hogar y Comité de Pobreza, dijo que la falta de vivienda se resuelve “proporcionando provisiones y vivienda permanente, junto con servicios de apoyo, y reinventar nuestra divulgación y participación en las calles, con el objetivo final de estableciendo a un derecho a la vivienda”.

La suspensión se debe a una demanda de un año presentada en un tribunal federal en Los Ángeles por ‘L.A. Alliance for Human Rights’, una coalición de residentes y dueños de negocios en el centro que buscan obligar a la ciudad y al condado a encontrar vivienda para los miles de personas que acampan en las aceras de la ciudad.

En abril, el juez del caso, el juez federal de distrito David O. Carter, ordenó que a todos los habitantes sin hogar de Skid Row se les ofrezca algún tipo de refugio a mediados de octubre, comenzando con mujeres solteras y niños no acompañadas.

La ciudad y el condado solicitaron que el Noveno Circuito ordene una suspensión pendiente de apelación.

El tribunal de apelaciones dijo entonces que no emitiría un fallo hasta después de una audiencia del 27 de mayo en la sala del tribunal de Carter en la que el papel del racismo sería explorado como la fuerza impulsora detrás de la crisis de las personas sin hogar en Los Ángeles.

Los acusados ​​presentaron documentos argumentando que el racismo no viene al caso de la demanda, que no alega una violación constitucional sobre la base de raza.

En la audiencia judicial de cuatro horas el mes pasado, funcionarios del gobierno y los miembros de la comunidad hablaron, pero “nadie impugnó la existencia del racismo. De hecho, los recurrentes reconocieron lo obvio: sería un desafío, si no imposible, encontrar un dilema social en este país que no se vea afectado por el racismo. Pero esa no es la razón por la que las partes están en un tribunal federal”, según el escrito de la ciudad y el condado presentado ante la corte de apelaciones.

En lugar de aclarar los problemas, la audiencia de Carter del 27 de mayo en lugar de mitigarse, la necesidad de una suspensión pendiente de la apelación”, escribieron los apelantes.

“Si no se emite una suspensión, los apelantes se quedarán luchando implementando disposiciones en una orden judicial que los defensores han advertido hará más daño que bien”, escribieron los abogados de la ciudad y el condado.

“Dado que cometario del tribunal que no alteraría ningún plazo, los recurrentes también se enfrentarán al dilema de encontrarse en un desprecio inmediato”.

Carter instó a la ciudad y al condado a comenzar conversaciones de arreglo inmediatas para resolver la demanda, o cumplir con su cronograma para ofrecer refugio a la población sin hogar de Skid Row.