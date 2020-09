Tras varios intentos, aerolínea finalmente le regresa boletos a familia que viajaría a México

La pandemia puso un alto a las vacaciones de miles de personas, pero además de la tristeza, una familia estaba frustrada porque no lograban que la aerolínea les diera crédito por sus cuatro boletos.

Carolina Gutiérrez le dijo a Telemundo 52 Responde que además de perder el dinero, también se quedaron sin empleo por el COVID-19.

“Era un viaje muy especial para nosotros”, dijo Gutiérrez, ya que tenían tres años sin ver a la familia de su esposo en México.

“Teníamos ya todo listo, para nuestro viaje, pero ya acercándose la fecha vimos cómo estaba lo de la pandemia, y decidimos cancelar”, indicó Gutiérrez.

Agregó que se comunicó con Volaris, y les ofrecieron váuchers.

“Yo lo acepté, y me explicaron que tenía tres meses para hacer de nuevo mi compra, pero un año más para viajar”, contó Gutiérrez.

Gutiérrez dijo que intentó hacer reservaciones nuevamente cuando aún le quedaba un mes, pero el sistema no se lo permitió.

“Me decía que mis váuchers estaban inválidos, y pasé como una semana tratando por el internet”, dijo Gutiérrez, que también aseguró haber intentado por correo electrónico y por teléfono.

“Nunca me contestaron”, dijo.

Cuando finalmente alguien llamó, Gutiérrez les dijo que los váuchers se habían vencido, pero que había tratado de usarlos, y no podía cambiarlos, y fue cuando le respondieron que no podían hacer nada.

Frustrada, pensó que había perdido los casi $2,000.00 que pagó, pero decidió hacer un último esfuerzo, y llamar a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Volaris, y solicitó una revisión del caso de los Gutiérrez, tras lo cual, la aerolínea le llamó directamente.

“Hoy recibí la gran noticia de Volaris que me llamó de la ciudad de México, que me dieron mis boletos, y aparte me dieron extra, y más tiempo para usarlos. Gracias a Telemundo 52 Responde, honestamente estoy muy contenta con la ayuda de ustedes”, dijo Gutiérrez.