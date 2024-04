Tráfico por Topanga Canyon Boulevard probablemente no se reanude hasta el otoño

Un gran deslizamiento de tierra que cerró un tramo de la carretera del cañón a través de las montañas de Santa Mónica probablemente no se despejará hasta el otoño, dijo Caltrans el jueves.

La ruta estatal 27, también conocida como Topanga Canyon Boulevard, permanece cerrada desde Grand View Drive hasta Pacific Coast Highway después de que tierra, barro y rocas con un peso estimado de 9,2 millones de libras cayeron por una ladera hacia la carretera de dos carriles durante las tormentas invernales del sur de California.

Aproximadamente 80,000 yardas cúbicas, eso es suficiente para llenar 5.500 camiones volquete, dijo Caltrans.

En una actualización del jueves, la agencia dijo que la carretera estará despejada para el otoño, si todo va bien.

Todavía se filtra agua por debajo del tobogán, lo que indica que la pila de rocas y tierra podría moverse nuevamente. La lluvia del fin de semana del 13 de abril saturó aún más la inestable ladera sobre la carretera.

Otro deslizamiento importante ocurrió junto al deslizamiento actual en la década de 1940. La diapositiva del 9 de marzo tenía el doble de tamaño.

Las rocas y la tierra deben eliminarse desde la parte superior del área del tobogán hasta el pie de la pendiente, dijo Caltrans. Quitar el material desde la punta hacia arriba aumentaría el riesgo de derribar más rocas, incluida una de unos 10 pies de altura con una grieta y el peso de la ladera detrás de ella.

Hay luces de señalización temporales en Tuna Canyon Road y PCH.

