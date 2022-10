CNBC: Inmigrante dormía en su carro y ahora gana más de $100,000 haciendo mudanzas

Antes de unirse a TaskRabbit en marzo de 2020, Kingsley Onyemali tenía seis trabajos.

Fue mejor que la alternativa: en 2018, el asistente de mudanza se quedó sin hogar en Austin, Texas, dos años después de emigrar con su familia de Nigeria a Oklahoma City. Estaba tratando de ahorrar dinero para la vivienda para que su familia, en Oklahoma, pudiera trasladarse 360 millas hacia el sur para reunirse con el.

No fue fácil, Onyemali, de 40 años, tenía un trabajo de jornada completa en un concesionario de Lexus, dirigía una pequeña empresa organizadora de garajes y trabajaba a veces con Uber, Amazon, DoorDash y Grubhub.

En el camino, acumuló suficiente dinero para pagar una vivienda: primero un apartamento en 2019 y luego una casa en 2020. Todavía tenía que trabajar en múltiples empleos, hasta el año pasado, cuando ganó 108,592 dólares como asistente de mudanza y ensamblador de muebles en TaskRabbit, según documentos revisados por CNBC Make It.

El negocio no se ha detenido desde entonces. "Durante este período de inflación, el trabajo no se ralentiza", dijo Onyemali a CNBC Make It. "No me siento ansioso cuando no tengo algo que hacer, porque he podido ahorrar para el día lluvioso".

Pero hay costos: Onyemali dice que trabaja de 50 a 60 horas por semana para ganar esas seis cifras. Así es como construyó su negocio de TaskRabbit desde tener nada.

Construyendo una carrera de mudanza

Onyemali nunca había trabajado como obrero antes de emigrar a Estados Unidos, dice, fue contador certificado y supervisó el desarrollo de la marca y la imagen de un alcalde nigeriano.

En Oklahoma, se reinventó a sí mismo como un asistende de mudanza. Cambió de carrera en parte por pasar más tiempo con su familia y porque era un trabajo fácilmente disponible.

"Las calificaciones y la escuela me hicieron sentir que nunca necesité esas habilidades [físicas], pero al venir aquí, el caso fue diferente", dice Onyemali. "No me veía trabajando para alguien o estando en el mundo corporativo. Quería tener tiempo con mi familia".

Después de trabajar localmente, una serie de oportunidades de trabajo lo llevaron a Austin, donde se quedó con un empleador durante dos semanas y ahorró hasta 2,300 dólares para comprar un Nissan Ultima usado. Pero Austin, donde el alquiler mensual promedio de un apartamento de tres habitaciones es de 4,649 dólares, según Apartments.com, inicialmente no era asequible.

A veces, Onyemali dormía en hoteles o se quedaba en casa de amigos. En los días en que no tenía trabajos alineados, dormía en su auto.

"Esto es Estados Unidos. Nadie te deja dormir en su sofá para siempre", dice Onyemali.

Trabajando por un sueño americano

En 2018, Onyemali comenzó su propia empresa de organización de garajes. El negocio era lento al principio, por lo que trabajó como conductor de Uber y repartidor de Amazon, DoorDash y Grubhub. Combinado con su trabajo en un concesionario de Lexus, esos trabajos le ganaron aproximadamente 60,000 dólares por año, dice.

Para diciembre de 2018, había improvisado lo suficiente como para alquilar un apartamento para él y su familia. Pero alquilar no era el objetivo, por lo que Onyemali continuó trabajando en múltiples trabajos para comenzar a ahorrar para una casa. Le tomó alrededor de un año: cerró una casa de nueva construcción en enero de 2020.

Unirse a TaskRabbit dos meses después no dio sus frutos de inmediato. Onyemali ganó solo 37,000 dólares de la plataforma en su primer año. Pero adquirió habilidades en el trabajo que eventualmente lo ayudaron a ganar más clientes y cobrar precios más altos, lo que lo llevó a renunciar a sus otros trabajos en octubre de 2020.

Usando su reputación para cobrar "precios premium"

Onyemali dice que asume alrededor de 60 proyectos por mes en TaskRabbit, y su reputación de cinco estrellas en la plataforma le permite cobrar "precios premium" a partir de 70 dólares por hora.

Recientemente, ha sufrido un cambio de algoritmo, dice: TaskRabbit solía clasificar sus resultados de búsqueda por las revisiones más altas, pero ahora los clasifica por el precio más bajo. "Ahora, tienes que ir a una tercera página para encontrarme", dice. "Pero entiendo que también tengo la opción de reducir mis precios para conseguir más trabajos".

Un portavoz de TaskRabbit reconoció el cambio de algoritmo en un intercambio de correo electrónico con CNBC Make It.

"En general, estamos trabajando para proporcionar la mejor coincidencia posible entre los Taskers que buscan trabajo y los clientes que buscan ayuda", escribió el portavoz. "Hacemos esto asegurándonos de que las tareas se distribuyan de manera efectiva en toda nuestra comunidad de Tasker para que nuestros clientes sean emparejados con un Tasker que pueda hacer el trabajo a un precio razonable y más Taskers puedan recibir más oportunidades de ganar dinero".

Durante los primeros ocho meses de 2022, Onyemali ganó casi 60,000 dólares de TaskRabbit. Está invirtiendo la mayor parte de ese dinero en su negocio de organización de garaje, en gran parte porque no tiene que gastar en publicidad de TaskRabbit, el dice.

"Antes de TaskRabbit, ganaba lo suficiente para mantener las cosas en movimiento, pero no lo suficiente para ahorrar o invertir", dice Onyemali. Espera dedicar más tiempo a escalar el negocio del garaje en 2023.

De cara al futuro, Onyemali dice que quiere comenzar a integrar sus habilidades de TaskRabbit con el tipo de trabajo que solía hacer en Nigeria. Idealmente, quiere ganar dinero ayudando a las personas a comprender cómo operar la nueva tecnología, que eventualmente puede reemplazar el trabajo manual, dijo.

"Esta mañana, ayudé a alguien a cambiar la pantalla de una ventana", dice Onyemali. "Incluso si una máquina pudiera eventualmente hacer ese trabajo, aún necesitará un humano para configurar la máquina" dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.