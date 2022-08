CNBC: Gana $15,000 al mes trabajando 5 horas para cumplir su sueño de vida nómada

Cuando Alice Everdeen comenzó a trabajar como locutora independiente en marzo de 2020, trabajaba debajo de un cesto de ropa sucia forrado con un cubrecamas.

El artilugio, destinado a bloquear el sonido, funcionó lo suficientemente bien: en su primer mes completo en la plataforma de servicios independientes Fiverr, su actividad paralela ganó $3,500, dice Everdeen.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Eso es lo que ganaba mensualmente en su trabajo de tiempo completo como gerente de contenido en una compañía de suplementos dietéticos en Austin, Texas, agrega.

“Llegaba a casa del trabajo y tal vez trabajaba cuatro horas todas las noches”, le dice Everdeen, de 31 años, a CNBC Make It. “Pude trabajar menos y ganar la misma cantidad”.

Everdeen dice que las agencias de publicidad se sintieron atraídos por su voz, que ella describe como "cálida" y "atrayente". Sus siguientes cuatro meses de trabajo independientes continuaron igualando los ingresos de su trabajo de tiempo completo, por lo que decidió renunciar y dedicarse más al trabajo de doblaje en julio de 2020.

En su primer mes de trabajo de doblaje a tiempo completo, Everdeen reservó 41 proyectos. En julio de 2022, completó 181 y ahora gana hasta $15,000 por mes en la plataforma, según documentos revisados ​​por CNBC Make It.

Graba para compañías como Amazon, Southwest Airlines y OnlyFans, y solo trabaja de tres a cinco horas por día, dice. El año pasado, ganó más de $102,000 en ingresos totales.

Sus ganancias se han destinado en gran parte a la renovación de una nueva oficina: un autobús escolar remodelado que Everdeen y su novio compraron por $7,500 en una subasta local para cumplir su sueño de viajar por el país.

EXPLOTAR SU TALENTO NATURAL PARA GANAR DINERO

La primera grabación de voz en off de Everdeen no estaba planeada. En 2018, trabajaba para una agencia de publicidad que escribió un guión publicitario para un concesionario de automóviles local de Austin.

Leyó el anuncio en voz alta a los propietarios, quienes decidieron que no querían contratar a un actor para la grabación oficial: les gustaba la voz de Everdeen.

Grabó 10 voces en off para la agencia de publicidad y se apoyó en esa experiencia cuando se unió a Fiverr. El trabajo paralelo independiente solo estaba destinado a ayudar a Everdeen a ganar dinero extra mientras renovaba el autobús.

“No esperaba ganar más de un par de cientos de dólares al mes”, dice. “Pero en abril [2020], estaba igualando mis ingresos netos”.

Everdeen tardó un par de meses en sentirse cómoda grabando voces en off a tiempo completo, dice. Estaba compitiendo directamente contra actores experimentados que expresaban personajes de dibujos animados populares, y cuando apareció el síndrome del impostor, buscó entrenadores de voz que cobraban aproximadamente $150 por hora para enseñarle los conceptos básicos de la voz en off.

Su consejo en realidad hizo perder el negocio de Everdeen: después de que comenzó a tomar lecciones, reservó menos proyectos y le dijeron que sonaba "demasiado robótica", dice.

Volvió a su estilo de conversación natural y el negocio volvió con fuerza. Con la práctica llegó la confianza y la eficiencia: dice que ahora puede grabar un spot de 30 segundos en tres minutos, en vez de 20 minutos.

“Puedo asumir mucho más trabajo en la misma cantidad de tiempo”, dice Everdeen.

Everdeen tardó un par de meses en sentirse cómoda grabando voces en off a tiempo completo, dice. Estaba compitiendo directamente contra actores experimentados que expresaban personajes de dibujos animados populares, y cuando apareció el síndrome del impostor, buscó entrenadores de voz que cobraban aproximadamente $ 150 por hora para enseñarle los conceptos básicos de la voz en off.

Su consejo en realidad hizo perder el negocio de Everdeen: después de que comenzó a tomar lecciones, reservó menos proyectos y le dijeron que sonaba "demasiado robótica", dice.

Volvió a su estilo de conversación natural y el negocio volvió con fuerza. Con la práctica llegó la confianza y la eficiencia: dice que ahora puede grabar un spot de 30 segundos en tres minutos, en vez de 20 minutos.

“Puedo asumir mucho más trabajo en la misma cantidad de tiempo”, dice Everdeen.

Las renovaciones estarán completas el 5 de septiembre, dice Everdeen, lo que significa que pronto podrá trabajar dentro del autobús en pijama desde cualquier parte del país. Fiverr hace toda su publicidad por ella, por lo que no tiene que perder tiempo buscando clientes o audicionando.

GANAR DINERO CON PLATAFORMAS DE FREELANCERS

La compensación: la plataforma toma el 20% de cada pedido. Las plataformas de la competencia, como Upwork, cobran un porcentaje menor por proyectos con un precio superior a $500. Everdeen dice que no le importa la tarifa, que es un ejemplo de muchas lecciones inesperadas que tuvo que aprender desde que asumió su nuevo trabajo.

“Entré en esto tan ciega, no me di cuenta de que me estaba convirtiendo en propietaria de un negocio”, dice ella. “No solo era el director ejecutivo, era el jefe de marketing, soy el jefe de recursos humanos”.

Por ahora, Everdeen dice que el negocio va bien, al menos lo suficiente como para reducir su carga de trabajo en una hora por día o más una vez que el autobús esté listo, para disfrutar del viaje. Irónicamente, su consejo para cualquiera que desee lanzarse a un trabajo similar es hacer exactamente lo que ella hizo: trazar su propio camino.

“Hay un camino muy específico en la voz en off que se supone que debes seguir, pero yo no hice eso”, dice ella. “Compré un micrófono USB usado en eBay y mi primera configuración de grabación fue de $30. Pude hacerlo funcionar porque era bueno y me apasionaba mi trabajo. La gente te dirá: 'Tienes que gastar miles para [tener éxito]', pero ese ya no es el caso. Internet ha transformado por completo muchas trayectorias profesionales”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.