Trabajadores quedan atrapados en grúas tras derrumbe en sitio de construcción de Glendale

Al menos tres trabajadores quedaron varados en grúas cuando una estructura colapsó el miércoles en un sitio de construcción en Glendale.

El derrumbe de la estructura metálica se reportó en un edificio en construcción en la cuadra 1200 de South Glendale Avenue.

El personal de rescate de incendios está tratando de llegar a los tres trabajadores varados, que están en canastas en la parte alta de los brazos extendidos de las grúas.

Al menos parte de la estructura cayó sobre vehículos estacionados en el sitio. Los detalles sobre el motivo que llevó al colapso de parte del edificio en construcción no han sido revelados

No hubo informes inmediatos de heridos.

