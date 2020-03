Trabajadores independientes preocupados sus ingresos por COVID-19

Los trabajadores independientes, o que trabajan por su cuenta, están reportando haber perdido gran parte de sus ingresos, debido a cancelaciones de sus servicios, por los temores generados del COVID-19.



Telemundo 52 conversó con una trabajadora doméstica y una maquillista y estilista quienes realizan estos tipos de trabajos de manera independiente ya que si les cancelan sus citas, no contarán con ingresos, dejándolas muy preocupados, porque algunos no califican, por ejemplo, para un seguro de desempleo o discapacidad.

“El lunes me cancelaron y me dijo la señora [dueña] que no fuera porque soy una persona mayor”, dijo Flor Ortiz, trabajadora doméstica.



Ortiz dijo que se gana la vida como trabajadora doméstica, y en esta semana, en dos de las casas que limpia, le han cancelado sus servicios, quedando sin pago y sin trabajo, perdiendo gran parte de sustento.

Al trabajar de manera independiente, Ortiz no ha contribuido para los beneficios, un seguro discapacidad o desempleo por parte del gobierno, y no calificó.



“Cuando uno es independiente, te afecta mucho, los clientes cancelan. Es mucho más difícil porque no tienes a una compañía contribuyendo para tus beneficios”, señaló Ortiz.



Mirna Lobos-González, que es maquilladora y estilista professional, también dijo haber estar sufriendo por la ola de cancelaciones de sus clientes



“Tengo cero citas, las producciones no saben cuando van a volver a abrir”, dijo Lobos-González.



Para los millones de trabajadores como ellos, el Departamento de Desarrollo del Trabajo de California, o EDD por sus siglas en inglés, dio la recomendación de igualmente someter una solicitud en la internet para investigar si califican por ayuda de discapacidad o desempleo, ya que:

- Es posible que en su empleo anterior haya contribuido a seguros de desempleo o discapacidad en los últimos 12-18 meses.

- Es posible que usted haya sido clasificado erróneamente como contratista independiente y no como un empleado.

- Al hacer un reclamo se iniciará una investigación y puede resultar elegible para beneficios.

Una ultima opción es que:

- podría obtener asistencia si el gobierno federal llegase a decretar emergencia y otorga “beneficios de desempleo a causa de una situación de catástrofe/desastre”.

Por lo pronto Lobos-González recomienda a otros pasando por una similar circunstancia, crear un llamado plan B o reinventarse, para en medio de la crisis ganarse su sustento.

Para información sobre cómo hacer una solicitud para investigar si califica para beneficios del EDD de discapacidad o desempleo, entre a la página www.edd.ca.gov