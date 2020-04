Trabajadores denuncian que sus patrones les retiraron sus últimos pagos

Un grupo de trabajadores denunció que sus patrones presuntamente les retiraron los últimos pagos de sueldo de sus cuentas bancarias.

Empleados de una cadena de restaurantes dijeron que recibieron sus últimos pagos, después de quedarse sin trabajo a causa de la emergencia de salud, pero de repente se dieron cuenta que los depósitos ya no estaban en sus cuentas bancarias.

Empleados de un restaurante Hometown Buffet en Santa Ana se quejaron de que la compañía les retiró el último pago que les habían depositado en sus cuentas bancarias.

“Lo único que queremos es que sean justo que nos paguen lo que ya trabajamos porque nos robaron el cheque de la quincena”, dijo Ángel Leal, supervisor de Hometown Buffet.

Hometown Buffet anunció en su página que a partir del 22 de marzo cerraba todos sus restaurantes a causa de la emergencia de salud por el COVID-19. En el restaurant de Santa Ana se calcula que más de 20 empleados se quedaron sin empleo.

“Yo revisé mi cuenta y tenía la cantidad que me habían depositado, y ya como a los dos días me llegó una notificación de que ya no tenía fondos”, dijo Emmanuel Paramo, empleado afectado.

Una copia del estado de cuenta de Leal mostró un depósito de la compañía Alamo Buffets por $998.65 con la fecha del 25 de marzo. Dos días después apareció un retiro por la misma cantidad y por la misma compañía.

"Nosotros estamos sin dinero. Otra cosa es que nos bloquearon las vacaciones, no podemos cobrar vacaciones ni las horas de enfermedad. No tenemos acceso a prácticamente nada”, agregó Paramo.

Una portavoz del Departamento de Relaciones Industriales nos indicó que el retiro de pagos es como ofrecer cheques sin fondo a su trabajadores, y se les pide que presenten sus reclamos.

“No importa si uno tiene papeles o no tiene papeles, uno tiene el mismo derecho por entregar ese trabajo, y se le tiene que pagar”, dijo Lilia García Brower, Comisionada Laboral de California.

Por su parte, la compañía Food Management Partners que maneja los restaurantes Hometown Buffets le dijo a Telemundo 52 a través de una declaración escrita lo siguiente:

“Durante estos tiempos difíciles ocurren errores y contratiempos en muchos niveles, incluyendo el sistema bancario. Sabemos de la situación, y ahora estamos tratando de buscar una solución tan pronto sea possible”.

“Ahorita mi cuenta está en negativo, así que mientras esperamos que se pueda hacer algo al respect, porque esto no está nada bien”, señaló Paramo.

Si los patrones otorgan dan cheques sin fondos o le retiran los pagos de su cuenta, puede presentar un reclamo por teléfono o por internet. Para más información llame a Reclamos Laborales al 1-844-522-6734 o entre a la página de internet www.robodesueldoesuncrimen.com