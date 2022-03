Trabajadores de supermercados del sur de California votarán para autorizar huelga

Lo que debes saber Aproximadamente 47,000 trabajadores representados por siete locales sindicales de UFCW entre el centro de California y la frontera con México emitirán sus votos.

Funcionarios sindicales anunciaron a principios de este mes que las negociaciones contractuales se habían estancado.

Ralphs emitió un comunicado el domingo indicando que se planeaba reanudar negociaciones adicionales el 30 de marzo.

Miles de trabajadores de supermercados en todo el sur de California comenzarán a votar este lunes si autorizan a su sindicato a convocar una huelga en medio de continuas negociaciones contractuales con los propietarios de tiendas, incluidas Ralphs y Vons/Pavilions/Albertsons.

Los funcionarios del sindicato United Food and Commercial Workers ( UFCW) dijeron que los votos se emitirán durante varios días y que se espera que los resultados se anuncien el domingo. Un voto “sí” no resultaría automáticamente en una huelga. Solo autorizaría al sindicato a convocar una si no se avanza en las negociaciones laborales.

Aproximadamente 47,000 trabajadores representados por siete locales sindicales de UFCW entre el centro de California y la frontera con México emitirán sus votos. La membresía cubre a los trabajadores en más de 500 tiendas.

Una protesta se llevó a cabo esta tarde frente a un supermercado de Crenshaw boulevard en Los Ángeles, a fin de exigir mejores salarios y condiciones laborales para miles de trabajadores esenciales, que laboran en importantes cadenas de tiendas.

Funcionarios sindicales anunciaron a principios de este mes que las negociaciones contractuales se habían estancado. Un contrato laboral de tres años entre los trabajadores de abarrotes sindicalizados y los supermercados del sur de California expiró el 7 de marzo, lo que generó temores de una posible huelga.

“Los comités de negociación compuestos por trabajadores de supermercados de primera línea y líderes sindicales llegaron preparados con propuestas que aumentarían los salarios de manera justa y mejorarían las condiciones de las tiendas para reflejar las necesidades de los trabajadores en un mundo pandémico y pospandémico'', dijo el sindicato en un comunicado principios de este mes en el anuncio de un estancamiento en las negociaciones laborales.

”Las corporaciones que representaban a las tiendas ofrecieron centavos, una propuesta que en última instancia sería un recorte salarial debido a la inflación''.

Ralphs respondió con una declaración en la que señaló que "un voto de autorización de huelga no significa que se producirá una huelga, pero crea una preocupación innecesaria para nuestros asociados y comunidades, en un momento en que deberíamos unirnos de buena fe para negociar para encontrar soluciones y compromiso. En Ralphs seguimos enfocados en llegar a un acuerdo con la UFCW”.

“Tenemos tres objetivos muy claros; poner más dinero en los cheques de pago de nuestros asociados, mantener los comestibles al alcance de nuestros clientes y mantener un futuro sostenible para nuestro negocio”, según Ralphs. “Al trabajar juntos, ganamos juntos''.

Los empleados de la tienda de comestibles continúan trabajando bajo los términos del contrato anterior.

El minorista de descuento con sede en Minneapolis dijo el lunes que adoptará salarios mínimos que oscilan entre $ 15 y $ 24 por hora, y que el salario más alto se destinará a las contrataciones en los mercados más competitivos. Actualmente paga un salario inicial universal de $15 por hora.

Ralphs emitió un comunicado el domingo indicando que se planeaba reanudar negociaciones adicionales el 30 de marzo. La última propuesta de la compañía incluye inversiones en salarios de asociados de más de $141 millones durante los próximos tres años. La propuesta no requeriría aumentos en los costos de atención médica para los asociados.

"Seguiremos haciendo todo lo que podamos para equilibrar las inversiones en salarios y el bienestar general de los asociados mientras mantenemos los alimentos asequibles para nuestros clientes", dijo en el comunicado Robert Branton, vicepresidente de operaciones de Ralphs.

"Nuestra oferta actual se suma a los cheques de pago de nuestros asociados, al mismo tiempo que les brinda una cobertura de atención médica superior y una pensión financiada por la empresa, que muchos de nuestros competidores no ofrecen".

Ralphs dice que paga un salario promedio por hora de $19 la hora, con más de la mitad de los asociados que han estado en la compañía por más de 10 años, y más de un tercio han estado con Ralphs por más de 20 años. Ralphs también brinda beneficios de atención médica y una pensión para los asociados jubilados.

El salario mínimo de Los Ángeles, que se basa en índice de Precios al Consumidor de la región, aumentará de $15 a $16.04 por hora a partir del 1 de julio.

“Ralphs siempre ha sido y continúa siendo un lugar de trabajo donde nuestros asociados vienen por un trabajo y se quedan para una carrera", dijo Branton.

En 2003-04, los trabajadores de la tienda de abarrotes del sur de California abandonaron el trabajo por una disputa contractual y la huelga duró 141 días. Algunos analistas estimaron que ese paro laboral le costó a las cadenas de supermercados hasta $2 mil millones, y los trabajadores perdieron $300 millones en salarios.

Durante la última ronda de negociaciones en 2019, los trabajadores de supermercados votaron para autorizar una huelga, pero las negociaciones continuaron durante dos meses y finalmente se llegó a un acuerdo laboral que evitó una huelga.