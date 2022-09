Trabajadores de limpieza reciben miles de dólares en sueldos atrasados

En Los Ángeles, un grupo de trabajadores de la limpieza, que fueron víctimas de robo de salario por años, recibieron el lunes miles de dólares en sueldos atrasados, esto tras una investigación exhaustiva de la oficina del Comisionado Laboral de California y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, entre otras agencias.

La empresa de limpieza acusada de robo de salario que tiene sede en el área de Koreatown comenzó a hacer investigada por las autoridades laborales en el año 2016, sin embargo, se estima que durante décadas ocurrió el delito laboral.

La justicia laboral para más de una docena de trabajadores víctimas de robo de salario llegó seis años después en forma de cheques.

“Los cheques son bien merecidos”, dijo Ricardo Lara, Comisionado de Seguros de California.

En manos del Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, hoy distribuyeron 240 mil dólares del casi medio millón que fue recuperado.

“Dieciocho trabajadores, “janitors”, hoy recibieron el sueldo que se les debía tras una investigación con el Departamento de Seguros y el Departamento del Sheriff”, dijo.

Entre las víctimas se encuentra Edith López, una trabajadora de la limpieza en Los Ángeles que asegura presuntamente fue obligada por la empresa “Pacific Cleaning Commercial” en Koreatown a trabajar doble turno, uno completo y otro medio por el mismo sueldo.

“El primer turno terminando a las 5 de la tarde, mi segundo entraba a las 6 p.m. y terminaba a las 10 p.m.”, dijo López, quien asegura es víctima de robo de salario.

Los trabajadores protestaron para pedir un salario digno en el campus universitario.

Gregorio Cruz relata que nunca se le pagaron las horas extras.

¿"Dos veces me pagaron “overtime” y en la tercera por qué no? [La empresa] Me dijo que no estaban pagando OT y así que quedé y siguieron pagando igual", contó Cruz.

Según la Comisionada Laboral de California, Lilia García- Brower, la empresa de limpieza “Pacific Cleaning Commercial” fue encontrada culpable de 16 delitos relacionados con el robo de salario y evasión de impuestos, entre otros.

“Pudimos hacer responsable a una compañía de limpieza que mal clasificó a trabajadores como contratistas independientes”, dijo García-Bower.

Los investigadores laborales señalan que, durante 20 años, decenas habrían sido víctimas de la empresa con esta práctica ilícita.

La ciudad de Los Ángeles aprobó una nueva ordenanza que otorga ciertos beneficios para trabajadores de hoteles como la extensión del salario mínimo actual y el contar con un botón de pánico para alertar sobre cualquier amenaza o peligro.

“Son mis clasificados, no están pagando sus horas, horas extras, horas de lunch”, dijo Yardenna Aaron, director ejecutivo de la organización MCTF.

El fiscal George Gascón estima que anualmente miles de personas en el condado angelino son víctimas de este crimen laboral.

“Sabemos qué hay más de mil millones de dólares al año que en el condado de Los Ángeles solo son robados a los trabajadores”, señaló Gascón.

Las autoridades afirman que las empresas que no clasifican a sus empleados como contratistas generalmente suelen pagar con cheques que no muestran el total de horas trabajadas. El tiempo extra, seguro de compensación y las deducciones estatales y federales, como en este caso… de ser así, debe prestar una denuncia con la oficina del comisionado laboral.

“Todos tienen derechos, no importa su estatus migratorio. Por favor comuníquese con mi oficina”, dijo Lara.

Nosotros nos comunicamos con la empresa de limpieza “Pacific Cleaning Commercial” para conocer su postura respecto a las acusaciones de robo de salario. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no regresaron la llamada.

Telemundo 52 siguerá el desarrollo de esta noticia.