Trabajadores de LA Apparel ya quieren regresar a sus puestos

Un reciente brote de COVID-19 en un taller de costura en el sur Los Ángeles dejó a cientos de trabajadores enfermos y varios muertos.

LA Apparel fue cerrada por presuntamente no proteger a los empleados, y hoy con una manifestación, varios empleados, exigieron que les regresaran sus puestos laborales.

Muchos de los trabajadores aseguran que el empleo en ese taller de costura es su única fuente de ingresos, y según expertos es precisamente la necesidad la que estaría orillando a muchos hispanos a no someterse a la prueba de COVID-19.

Algunos empleados de LA Apparel en el sur de Los Ángeles aseguran que el cierre del taller de costura tras un brote de COVID-19 que dejó a más de 300 trabajadores contagiados y a cuatro muertos los ha dejado sin ingresos por casi cuatro semanas.

“Yo soy una mujer sola, sin marido dependo de mi misma, nadie me da dinero. Necesito que abran la fábrica”, dijo Evelia Cabrera, trabajadora de LA Apparel.

Inspectores de Salud Pública del Condado de Los Ángeles aseguran que cerraron el establecimiento hasta nuevo aviso porque el dueño no implementó el distanciamiento social y el control de infecciones.

“Eso no es cierto. El patrón nos ha cuidado mucho, el ha mantenido todo el reglamento que se ha pedido”, dijo Carmen García, supervisora de LA Apparel.

Sin embargo, el director de relaciones gubernamentales del centro St. John’s Well Child and Family, asegura que la clínica comunitaria facilitó la prueba de COVID-19 y el rastreó de contagios a muchos de los empleados de LA Apparel que relataron otra versión.

“Cuando le notificaban al empleador que salía positivo, lo desparecerían, ya no regresaba a trabajar, no le avisaban a los compañeros”, contó Mario Chávez, director del Centro St. John’s Well Child and Family.

El distanciamiento social tampoco se habría implementado.

“Una trabajadora dijo que casi se topaba con codos con la otra trabajadora del otro lado”, dijo Chávez.

Según estadísticas del condado Angelino, los hispanos se contagian tres veces más de COVID-19 que los anglosajones, en parte porque ganan salarios mínimos y no pueden dejar de trabajar.

Un experto señaló que también suelen hacerse menos la prueba los latinos.

“Tienen miedo de que salgan positivos y después los van a despedir del trabajo”, señaló Chávez.

Otros temen por su estatus migratorio.

“Muchas personas tienen temor a lo que es la carga pública”, dijo Chávez.

LA Apparel le dijo a Telemundo 52 que están listos para reabrir siguiendo los protocolos de salud, implementando chequeos de temperatura, marcas de distancimiento social, desifectantes, equipo de proteccion y hasta instalando divisores entre las mesas de trabajo.

Por orden del gobernador de California las pruebas de COVID-19 se le deben facilitar gratuitamente a todos los residentes a través de su plan de seguro, sin importar su estatus migratorio, y la información del paciente no es compartida con inmigración.