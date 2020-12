Trabajadora social demanda a Catholic Charities of LA por condiciones de trabajo intolerables

Una extrabajadora social de Catholic Charities of Los Angeles Inc. (CCOLA) que ayudó a las personas sin hogar está demandando a la organización, alegando que los funcionarios ignoraron sus quejas sobre las condiciones de trabajo y que no tubo donde vivir después de dejar su trabajo en 2017.

La demanda de Katie Jay en el Tribunal Superior de Los Ángeles alega represalias y despido constructivo. Ella busca daños compensatorios y punitivos no especificados en la denuncia presentada el jueves.

Jay fue contratada en noviembre de 2016 y se graduó del programa de maestría en trabajo social de la universidad de USC, según la demanda. Jay pasó cinco años cuando era niña en un refugio para personas sin hogar y su familia fue asistida por Catholic Charities en el área de Oakland, lo que la llevó a buscar empleo con la organización, según la demanda.

Mientras estuvo en CCOLA, Jay proporcionó trabajo social y servicios de administración de casos a adultos y niños que luchan contra la falta de vivienda a través del contrato de la agencia con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), según la demanda.

Jay trabajaba en el Centro Good Shepherd de CCOLA bajo la supervisión de un gerente de programa que requería que la demandante firmara hojas de tiempo inexactas, reflejando falsamente que estaba tomando el mismo almuerzo de media hora todos los días, según la demanda.

A Jay también se le negó el pago de horas extra, así como los descansos ininterrumpidos para comer o descansar, y no se le reembolsaron los costos de kilometraje por conducción relacionada con el trabajo, según la demanda.

Un mes después de que fue contratada, Jay comenzó a hablar sobre las quejas de los clientes sin hogar sobre alimentos y artículos personales robados, así como sobre la falta general de protección de la propiedad, según la demanda. Jay también le dijo a la gerencia que los clientes le dijeron que iban a regresar a la comunidad sin los recursos adecuados, según la demanda.

Durante el tiempo de Jay con CCOLA, la administración de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles decidió terminar su contrato con CCOLA debido a la mala prestación del servicio, así como a varias quejas de clientes y empleados de CCOLA, según la demanda. Jay supuestamente también se quejó de que CCOLA no logró mitigar por completo una infestación de chinches y dijo que a los clientes se les estaba sirviendo comida rancia que los enfermaba.

De acuerdo a estadísticas gubernamentales, de los más de 150,000 mil casos de indigencia en California, más de 7 mil están conformados por familias enteras.

Jay se tomó dos semanas de vacaciones en julio de 2017, pero aún trabajó desde casa durante su tiempo libre debido a la falta de cobertura para sus clientes y sabiendo que podrían terminar sin hogar debido a la falta de apoyo significativo de CCOLA, según la demanda.

Un gerente de CCOLA reprendió a la demandante por dar su propia ropa a familias sin hogar y por comprar ropa interior limpia para mujeres adultas, según la demanda.

De julio a noviembre de 2017, CCOLA tomó represalias contra Jay por sus quejas reduciendo sus horas para que no tuviera un horario completo, lo que afectó su capacidad para mantener a su familia, afirma la demanda. Jay “tuvo que empezar a empeñar artículos personales, como su teléfono celular, para poder pagar la renta y la comida”, dice la demanda.

Jay también fue disciplinada por CCOLA por faltar un día de trabajo, a pesar de que estaba cuidando a su hija enferma en casa, según la demanda.

“Estas condiciones de trabajo eran tan intolerables que una persona razonable en la posición del demandante no habría tenido otra alternativa razonable que renunciar”, dice la demanda.

Después de renunciar, Jay se quedó sin hogar y tuvo que dormir en su automóvil hasta que pudo obtener cupones para quedarse en un motel, dice la demanda. Ella es la principal cuidadora de su padre de 78 años, que está gravemente enfermo y espera una cirugía de bypass cardíaco, según su demanda.

Un representante de CCOLA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.