El Red Lobster de Torrance es uno de los restaurantes que cierran en todo el país

Tras el anuncio de los cierres de docenas de ubicaciones de Red Lobster, el martes se reveló que el restaurante Torrance estaba entre los que cerraron las puertas.

Una página web dedicada a las liquidaciones mostró que se estaba llevando a cabo una subasta en Internet para vender equipos de cocina, muebles de restaurante y otros desde la ubicación del condado de Los Ángeles en Hawthorne Boulevard.

La empresa que lidera la subasta parece estar acelerando el proceso de eliminación de artículos de la ubicación de Torrance y la subasta en línea solo durará hasta el jueves por la tarde.

Neal Sherman, fundador y director ejecutivo de TAGeX Brands, una empresa de liquidación, anunció en una publicación el lunes en LinkedIn que lideraba el cierre de más de 50 ubicaciones de Red Lobster y que el equipo de los restaurantes se subastaría.

Luego, el martes, la revista Restaurant Business informó que 99 ubicaciones estaban cerrando.

Los cierres representan alrededor del 15% de las aproximadamente 700 ubicaciones de la compañía, aunque sigue siendo la cadena de restaurantes de mariscos más grande de Estados Unidos.

Red Lobster ha luchado con una importante carga de deuda, términos de arrendamiento desfavorables, rotación de ejecutivos y estrategias desacertadas, incluida una promoción de “todo los camarones que puedas comer camarones”, el otoño pasado que resultó en una pérdida significativa para la empresa.

