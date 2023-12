Comprador se defiende durante un robo a mano armada en centro comercial en Torrance

Un hombre de Torrance fue de compras navideñas al Del Amo Fashion Center y terminó en el hospital, golpeado y magullado después de luchar contra un grupo de personas que le robaron el sábado por la noche.

“Estaba comprando en el Del Amo Fashion Center y mira lo que me pasó. Fui víctima de un robo, a punta de pistola y casi muero”, dijo Absalom Wilkins.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Wilkins dijo que salía del centro comercial con varias bolsas de compras el día antes de Nochebuena poco después de las 9 p.m., cuando un BMW casi lo atropella al cruzar la calle.

Beth Quintana estaba saliendo de su apartamento en Long Beach cuando un hombre la amenazó con un cuchillo y la golpeó brutalmente.

El comprador dijo que se acercó a un hombre y una mujer en el BMW y les dijo que prestaran atención, pero otro hombre en una camioneta se detuvo rápidamente y dos hombres de ambos vehículos se bajaron y se acercaron a él.

“El tipo simplemente comienza a atacarme bam, bam, bam, me tira al suelo... Estoy literalmente en el suelo protegiéndome”, dijo Wilkins mientras le mostraba a la estación hermana NBCLA cómo los hombres lo golpearon.

Dijo que se llevaron su nuevo teléfono y bolsas de compras con miles de dólares en regalos de Navidad para su familia y amigos.

Mientras suplicaba que le devolvieran los artículos, dijo que vio un arma y gritaron: “¡Cállate antes de que te disparemos, amigo, cállate antes de que te disparemos!”.

Wilkins dijo que luego escucharon sirenas de patrulla de la policía a lo lejos y los dos hombres saltaron a la camioneta y se alejaron a toda velocidad. La mujer se sentó en el asiento del conductor del BMW y Wilkins abrió la puerta del pasajero.

“No estaba pensando porque me subí al auto tan rápido, simplemente tenía la sangre bombeando. Simplemente tuve una descarga de adrenalina. Sólo quería recuperar mis cosas”, recordó.

Wilkins dijo que le suplicó que le devolviera su teléfono mientras ella se alejaba presa del pánico.

Una trabajadora de una tienda de Chinatown fue brutalmente golpeada por un ladrón.

“Ella perdió el control del auto y se estrelló, como un choque legítimo y cayó a la estructura del estacionamiento como si fuera de dos pisos”, dijo.

Wilkins se golpeó la cabeza con el parabrisas y lo rompió. Dijo que la mujer salió y corrió.

“Estoy muy golpeado aquí por el accidente… tengo la boca toda hinchada. Mis ojos están todos destrozados y todo… y mi mano está toda destrozada”, dijo Wilkins mientras mostraba su rostro y sus manos magulladas y con costras.

Wilkins se da cuenta de que, en retrospectiva, podría haber muerto, pero como modelo de Los Ángeles, dijo que trabaja demasiado para permitir que alguien le haga esto en su ciudad natal.

Una banda de ladrones distrae a las víctimas para asaltarlas cuando recien salen de la entidad bancaria.

“Crecí en Torrance y el centro comercial Del Amo nunca fue así. Es simplemente triste”, dijo. “Si ustedes van a venir aquí con negatividad, viniendo a golpear a la gente, viniendo a robar a la gente, viniendo a lastimar a la gente… quédense en otra parte”.

La policía de Torrance confirma que no capturaron a ninguna de las personas involucradas en el ataque pero están investigando.

Wilkins no ha recuperado ninguna de sus cosas, pero tiene la esperanza de que la policía pueda atrapar al grupo de personas basándose en el BMW que quedó en la escena.

La policía también aumentó su presencia en el centro comercial para el resto de la temporada de compras por los días festivos.

​Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.