Tormentas eléctricas y relámpagos marcan el comienzo del verano en el sur de California

El verano llegó oficialmente al sur de California y, para celebrarlo, la Madre Naturaleza ha decidido dejar algunas tormentas eléctricas a la región.

Esas tormentas eléctricas, causadas por la humedad del monzón que se trasladó a nuestra área durante la noche, están trayendo lluvias dispersas y algunos relámpagos secos con ellas. El clima nublado también está acompañado por una ola de calor que se mantendrá hasta el final de la semana.

Esto es lo que debe saber sobre el pronóstico del miércoles.

Flujo monzónico y tormentas eléctricas

Un área de alta presión sobre el centro del país el martes, junto con un área de baja presión frente a la costa oeste, está canalizando la humedad del monzón desde el Golfo de México hacia California.

Eso significa una mayor humedad y más nubosidad para los angelinos.

El calor de los picos del sol y el calor en la región son los factores críticos para crear tormentas eléctricas.

También se pronostican algunos chubascos y rafagas de viento.

La cantidad de lluvia variará según la ubicación, con algunas partes del sur de California que permanecerán secas y otras enfrentarán la posibilidad de un rápido 1/4 de pulgada de agua.

Un tormenta eléctrica provocó truenos, relámpagos y rayos durante el domingo.

La lluvia, las carreteras mojadas y las condiciones de oscuridad significan que los conductores deben tener cuidado durante su viaje matutino, especialmente en el área de Newhall Pass, donde pasó la tormenta justo después de las 6 a.m. Long Beach también vio algo de lluvia temprano en la mañana.

Las montañas y los desiertos verán tormentas más grandes el miércoles por la tarde, con la posibilidad de levantar polvo en los desiertos.

A medida que las temperaturas bajen por la noche, las tormentas deberían disiparse a medida que desaparece el calor.

Relámpagos

Con los truenos vienen los relámpagos, que desafortunadamente no encajarán bien con las condiciones secas de la reseca costa oeste.

Los frecuentes relámpagos del martes por la noche combinados con las ráfagas de viento presentes en las tormentas que se movían sobre el área de Los Ángeles crearon un mayor riesgo de incendios forestales en la región.

Cuando escuche una tormenta, busque refugio inmediatamente. Al escuchar el último trueno, espere 30 minutos para salir de su hogar o refugio, ya que es cuando se considera seguro.

Gran parte de los relámpagos aparecieron sobre el Valle de San Fernando y sobre las montañas del condado de Los Ángeles. Lancaster también vio fuertes lluvias y una serie de rayos.

Incendios y cortes de energía

Al menos un incendio forestal comenzó el miércoles después de que un rayo cayera sobre la vegetación en el área ubicada en el 8713 W. Wentworth Street en Los Ángeles, justo antes de las 5:30 a.m.

El fuego de movimiento lento subió la colina allí, mientras las agencias de bomberos, incluido el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, luchaban contra las llamas.

También esta mañana, varias explosiones de transformadores también fueron causadas por rayos en las siguientes ubicaciones:

En la Ciudad de Bell , un transformador explotó en la intersección de la Avenida Eastern y el bulevar Bandini.

, un transformador explotó en la intersección de la Avenida Eastern y el bulevar Bandini. En Huntington Park, ocurrió una explosión en la cuadra 3500 de 59th Place

ocurrió una explosión en la cuadra 3500 de 59th Place En Lakewood, un transformador explotó en la intersección de la Avenida Pimenta y la Calle Ashworth.

Las tres de esas explosiones ocurrieron el miércoles, después de las 4 a.m.

Un transformador explotó en la intersección de la Avenida Eastern y el bulevar Bandini.

Cierre de playas

Las autoridades cerraron las playas desde el muelle de Newport hasta Corona del Mar como medida de precaución debido a los rayos en el área, según la ciudad.

La costa de Laguna Beach también se ha cerrado temporalmente.

