Cierran la autopista 5 al norte de Los Ángeles debido a la nieve y poca visibilidad

Las autoridades cerraron, la madrugada del viernes, la sección del Grapevine de la autopista 5, al norte de Los Ángeles, mientras una poderosa tormenta de invierno azota al sur de California.

Ambos lados de la autopista fueron cerrados a través del Paso Tejón en el norte del condado de Los Ángeles. El cierre continuará hasta que mejoren las condiciones.

Se espera que una tormenta fría traiga más nieve y lluvia durante el viernes y hasta el sábado. Las montañas en el condado de Los Ángeles están bajo un aviso de ventisca por primera vez desde 1989.

Los avisos de ventisca, que indican nieve o viento con nieve, una visibilidad reducida y vientos sostenidos de 35 mph o más, estarán vigentes para las montañas del condado de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino hasta el sábado por la tarde.

Las áreas bajo la advertencia de Blizzard incluyen, Mount Wilson, la sección Grapevine de la autopista 5, Acton, Mount Pinos y Frazier Park. Los viajes están muy desanimados en las montañas del sur de California.

Se esperan dos a 5 pies de nieve por encima de 5,000 pies antes del sábado mientras la tormenta continúa martillando la región. Algunas áreas podrían obtener hasta 7 pies.

Las acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas son posibles para el sábado por la noche en elevaciones tan bajas como 2,000 pies.

