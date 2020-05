Todos están invitados a las fiesta “Jurassic World” con Universal

No se asuste, ni se preocupe. Los dinosaurios en el parque temático de Universal Studios Hollywood no se han escapado, pero no le podemos confirmar que los reptiles gigantescos quizás se han salido de “Jurassic World” para explorar las otras atracciones del parque, ya que han tenido el parque para ellos solos durante estos días de cuarentena.

El parque temático celebra el Día Nacional de los Dinosaurios, que tradicionalmente pisotea nuestras vidas el 1 de junio (aunque, sí, algunos devotos de dinosaurios celebran la ocasión el 15 de mayo).

La fiesta de "Jurassic World" es un reconocimiento al día más dinosaurio del año.

Y aunque los fanáticos en casa necesitarán su propia copia de una de las películas de dinosaurio, quizás tendrá que sacar también el reproductor VHS, o encontrar dónde están proyectando la película.

Para festejar el día, Universal tiene algunas maneras de "ampliar" la fiesta.

Han sugerido, que los fanáticos mayores de 21, celebren con bebidas de la Isla Nu-Bar, el bar que se encuentra al lado de la atracción Jurassic World en Universal.

¿Necesita la receta de la bebida "Birds of Paradise" de paraíso tiki? Esta aquí. ¿Quieres un Mai Tai que no incluya alcohol? Aquí puedes encontrar todos los ingredientes.

Y mientras estás disfrutando de la película con tu bebida, puedes seguir la conversación que se estará llevando en Twitter presentada por Universal. Si estás de humor para "profundizar" en el mundo de Jurassic, eso comienza a las 5 p.m. PDT el 29 de mayo, por lo que también querrás comenzar tu película.

El evento es parte de la programación #UniversalatHome, que ofrece "experiencias significativas de parques temáticos" a las personas durante estos tiempos de permanencia en el hogar.

Las estaciones de TV propiedad de Universal Studios y NBC operan bajo la misma empresa matriz NBCUniversal.