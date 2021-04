Todo lo que debe saber sobre la nueva temporada en el Dodger Stadium

Los Dodgers de Los Ángeles jugarán frente a una multitud de fanáticos en el Dodger Stadium el viernes por primera vez en más de 530 días.

Y qué apertura en casa será para la legendaria franquicia y sus fanáticos.

Los jugadores y entrenadores recibirán sus anillos de la Serie Mundial 2020 y el equipo levantará su estandarte de campeonato antes del partido contra los Nacionales de Washington en el Dodger Stadium. La última vez que los fanáticos estuvieron en el Dodger Stadium para un juego fue el 19 de octubre de 2019, que también fue un juego contra los Nacionales.

Esto es lo que debe saber sobre el primer partido en casa del viernes para los campeones de la Serie Mundial. El primer lanzamiento está programado para la 1:10 p.m.

Ha pasado tiempo

El juego será el primero con fanáticos en el Dodger Stadium desde el 9 de octubre de 2019, cuando los Dodgers perdieron ante Washington, 7-3, en el Juego 5 de una Serie Divisional de la Liga Nacional.

Este es un juego mejor recordado para Clayton Kershaw, en donde permitió jonrones. en lanzamientos consecutivos a Anthony Rendon y Juan Soto en la octava entrada para empatar el marcador, y el jonrón con bases llenas del ex Dodger Howie Kendrick en la décima entrada que rompió el empate ante Joe Kelly.

Llamado de la nueva temporada

La leyenda del baloncesto Magic Johnson y la pionera campeona de tenis Billie Jean King estarán entre los que levantarán la bandera, tuiteó el locutor de los Dodgers, Jaime Jarrin. Jarrin también participará. Johnson y King son parte del grupo de propietarios de los Dodgers.

La nueva plaza del jardín central está terminada, con nuevos bares, restaurantes, asientos, exhibiciones y comodidades de vanguardia.

¿Quién se ha ido?

Los miembros de los Dodgers 2020 que dejaron el equipo a través de la agencia libre o intercambios: Kike Hernández, Joc Pederson, Pedro Baez, Alex Wood, Jake McGee, Adam Kolarek, Dylan Floro, Josh Sborz y Terrance Gore, recibirán su suena durante toda la temporada, dijo un oficial del equipo al City News Service.

Bueno como el oro

Continuando con la tradición de los campeones recientes de la Serie Mundial, los Dodgers usarán camisetas y gorras de edición especial para la serie de tres juegos contra los Nacionales, con logotipos delineados en oro, un parche de campeones de la Serie Mundial y un VII dorado en la manga en reconocimiento a los siete campeonatos de la franquicia.

Las camisetas y gorras saldrán a la venta exclusivamente en el Dodger Stadium, las tiendas Dodgers Clubhouse en el área de Los Ángeles y Dodgers.com a partir del mediodía antes de un lanzamiento más amplio el lunes.

Los fanáticos comenzaron a visitar las tiendas deportivas desde muy temprano para comprar camisetas y gorras con la imagen del equipo angelino.

Consigue uno propio

Un conjunto de camisetas de edición especial usadas en el juego se subastará en Dodgers.com/auctions y las ganancias netas beneficiarán a B2B Safe, una iniciativa de Baby2Baby para proporcionar 10,000 kits de atención de emergencia COVID-19 a niños que no tienen la opción de distanciamiento social. cuando viven en hacinamiento

condiciones o están experimentando la falta de vivienda. Baby2Baby es un mega banco de pañales con sede en Los Ángeles y una organización sin fines de lucro que proporciona artículos esenciales a los niños necesitados en todo el país.

Reglas pandémicas

Si bien estar en el nivel naranja bajo el Plan Estatal para una Economía más Segura permite el 33% de capacidad en los estadios de béisbol con suites limitadas al 25%, los Dodgers inicialmente esperan albergar a alrededor de 15,000 fanáticos para sus juegos en el Dodger Stadium de 56,000 asientos, casi el 27% , lo que permite la distancia entre los asientos, dijo un oficial del equipo.

Los siguientes cambios y reglas implementados en el Dodger Stadium en respuesta a la pandemia de coronavirus:

Todos los boletos se emitirán digitalmente y se escanearán en las entradas del estadio desde un dispositivo móvil.

Los aficionados se sentarán en compartimentos separados físicamente de dos a seis personas, con los asientos no utilizados acordonados.

Se fomentará el distanciamiento social en todo el estadio, con capacidad limitada en ascensores, baños y otras áreas interiores.

Se colocarán marcadores visuales, señalización y filas de espera en todo el Dodger Stadium para garantizar el cumplimiento, facilitar el flujo de tráfico y evitar áreas de congestión.

Se solicita a los fanáticos que se abstengan de congregarse cuando visiten la explanada, que sigan todas las señales publicadas y las instrucciones del personal del Dodger Stadium.

Solo se permitirán adentro bolsas transparentes que midan 12 pulgadas por 12 pulgadas por 6 pulgadas, o aproximadamente del tamaño de una bolsa para congelar de un galón.

No se permitirán mochilas, neveras portátiles y carteras grandes, con la excepción de bolsas médicas o bolsas de pañales.

Todas las compras dentro del estadio serán sin efectivo y sin contacto. Para quienes los necesiten, habrá quioscos de pago con tarjeta en todo el estadio para que la gente pueda cargar efectivo en tarjetas de débito Mastercard prepagas.

El boleto para estacionamiento debe comprarse con anticipación.

Se requerirá que se cubra la cara para todas las personas mayores de 2 años, y solo las personas que coman o beban en sus asientos pueden quitarlas. Las polainas para el cuello, los pañuelos y las máscaras con válvulas NO califican como cubiertas faciales.

Las cubiertas faciales deben cubrir completamente la boca y la nariz y ajustarse cómodamente a los lados de la cara para que no queden huecos.

El estadio y los estacionamientos se consideran lugares completamente libres de humo, incluida la prohibición de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco sin humo.

Los estacionamientos tendrán capacidad reducida. Después del primer partido en casa, abrirán 90 minutos antes del partido y las puertas del estadio se abrirán una hora antes del partido.

Los oficiales del equipo dijeron que las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en todo el estadio y que habrá personal adicional disponible para limpiar las áreas de alto contacto. Los baños tendrán capacidad reducida y estarán equipados con dispensadores de jabón y toallas sin contacto.

Se han agregado divisores de plexiglás a las ubicaciones de las mercancías y otras áreas de interacción.

Las autoridades alientan a los fanáticos a visitar Dodgers.com/FanSafety para familiarizarse con todos los cambios en la experiencia de los fanáticos en el Dodger Stadium a partir de 2021.

¿Qué hay de nuevo?

El juego también será el primero para que los fanáticos experimenten una serie de mejoras en el estadio, incluida la creación de Centerfield Plaza, renovaciones en los pabellones del campo izquierdo y derecho, puentes para conectar las cubiertas del nuevo pabellón de pie con el resto del estadio y un nuevo sistema de sonido.

Vista previa del juego

El juego es un enfrentamiento entre los dos campeones más recientes de la Serie Mundial, aunque eso es una coincidencia. El calendario de 2021 se anunció el 9 de julio, más de tres meses antes de que la victoria de seis juegos de los Dodgers sobre los Rays de Tampa Bay les diera su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1988.

Walker Buehler abrirá para los Dodgers, mientras que su compañero derecho Joe Ross abrirá para los Nacionales.

