Tiroteo desde un coche a otro deja tres muertos en Toluca Lake 

Tres personas murieron el lunes por la noche en Toluca Lake después de que al menos un hombre armado disparara contra otro vehículo, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El LAPD informó haber respondido a una llamada de un tiroteo, alrededor de las 9:30 p.m., cerca de la intersección del Bulevar Lankershim y la Calle Moorpark. Allí, los investigadores se enteraron de que los ocupantes de un sedán plateado abrieron fuego contra un sedán negro.

Una persona murió en el lugar y otras dos fueron transportadas por sus propios medios a un hospital cercano, donde fallecieron más tarde. No está claro si dos de las víctimas del tiroteo condujeron ellas mismas hasta un centro médico o si otra persona las había llevado.

La policía está buscando el sedán plateado involucrado en el triple homicidio. El LAPD dijo que el vehículo tenía de tres a cuatro personas dentro.

La investigación continúa. El LAPD no reveló detalles sobre las víctimas, como sus nombres, edad o sexo.

