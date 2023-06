Tiroteo en Baldwin Hills deja una mujer hospitalizada en estado crítico

Una mujer de 31 años recibió un disparo cuando estaba dentro de un carro el jueves por la mañana. El tiroteo ocurrió en la zona de Baldwin Hills.

La mujer, que sufrió múltiples heridas de bala, fue hospitalizada en estado crítico pero estable.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los detalles sobre el motivo del tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato. No se reportaron arrestos.

El tiroteo se informó poco antes de la medianoche cerca de la cuadra 4000 de Gelber Place cerca de Pinafore Street. Personas en al menos dos autos separados salieron de sus vehículos y dispararon.

Al menos cuatro vehículos estuvieron involucrados en el tiroteo, dijeron las autoridades. Se dispararon más de 50 rondas, según los investigadores.

La mujer herida recibió al menos un disparo mientras estaba sentada en el asiento del pasajero de uno de los autos, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Varios marcadores de evidencia estaban en la calle, posiblemente indicando la ubicación de casquillos de bala.

El conductor y un pasajero del Mercedes Benz abandonaron la escena y terminaron en un estacionamiento comercial cercano en Baldwin Hills, donde los bomberos-paramédicos y la policía respondieron el jueves temprano.

Video captado en el lugar muestra a otra persona siendo tratada en esa escena. El hombre sufrió cortes debido a los vidrios rotos en el tiroteo, informó City News Service.

NBCLA está tratando de confirmar los informes de que las víctimas trabajaban para un servicio de entrega de alimentos.

Las descripciones detalladas de los atacantes y sus vehículos no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.