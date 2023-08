¿Tienes una cuenta de Gmail o Youtube? Google planea eliminar miles ellas si no cumplen con este requisito

Lo que debes saber Las cuentas de Google con más de dos años de inactividad serán eliminadas.

El 1 de diciembre de 2023 iniciarán el proceso de eliminación de cuentas.

Google avisará a los usuarios por correo electrónico antes de eliminar sus cuentas.

Si no recuerdas la última vez que usaste tu cuenta de Google, la cual puede ser tu correo de Gmail o la cuenta de Youtube, entre otras, puede ser un buen momento para revisar antes de que desaparezca para siempre.

Google ha anunciado una actualización sobre su política de cuentas inactivas, que consiste en eliminar las cuentas que no han sido usadas durante dos o más años.

¿No estás seguro de lo que significa estar inactivo? Google ha proporcionado una lista de las actividades para considerar que una cuenta es activa, algunas de las cuales son tan sencillas como leer o enviar un correo electrónico.

Estas actividades son las que Google considera una cuenta activa.

Uso de Google Drive

Ver un vídeo de YouTube

Compartir una foto

Descargar una aplicación

Uso de la Búsqueda de Google

Uso de Iniciar sesión con Google para acceder a una aplicación o a un servicio de terceros

Google enviará correos electrónicos para informar a los usuarios de cuentas que corren el riesgo de ser eliminadas, junto con los datos y contenidos que los acompañen.

También hay varias excepciones a la póliza, incluyendo la compra de cualquier producto de Google con la cuenta del usuario. Puede ser cualquier producto, desde una aplicación, un servicio o artículos digitales como libros y películas.

Si un usuario no está seguro si su cuenta está inactiva, Google recomienda iniciar sesión.

