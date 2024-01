El “Village” en Orange se cerrará a finales de enero

Este sitio se añade a la lista de cambios comerciales. Después de más de 50 años, el Village en el centro comercial de Orange estará cerrando sus puertas.

Varios comerciantes y compradores compartieron sus memorias de nostalgia el lunes, incluyendo Randy Woltz, un técnico de pianos, quien afinaba los pianos en el Piano Empire Megastore antes de su apertura.

“Bueno. Como todo en la vida nos movemos a otras cosas", Woltz dijo, mientras cantaba una canción nostálgica.

Los dueños recibieron una carta en septiembre indicando que el último día sería enero 31, según Joseph Zeeb, quien es dueño de un puesto de reparación de joyas, J&C Creative Designs, la cual se encuentra en la misma esquina del centro por más de tres décadas.

“Se siente triste porque estás dejando un lugar, el cual considero un segundo hogar,” dijo Zebb. “Es sentimental. Las joyas siempre son parte de tu cuerpo. Cuando los usas por mucho tiempo, se convierten parte de ti".

Briana Martinez, compradora leal, y su novio también dieron un paseo por el centro.

“Este antes era un Hot Topic, yo antes esperaba allí y compraba nuevas películas, como Twilight y todo eso", dijo Martinez. “Regresar adentro es nostálgico, un tipo de nostalgia triste al mirar que el lugar no prospera como antes".

Es un signo de los tiempos.

El Village dijo en un comuicado que “la industria de comercios minoristas ha evolucionado, las preferencias del consumidor han cambiado, y centros grandes como El Village en Orange ya no son viable".

El comunicado continuaba explicando: “Pronto estaremos entregando una solicitud a la ciudad de Orange para remover sólo la porción interior del centro comercial tras el cierre, el 31 de enero de 2024".

“Cada día ha sido muy emocional para mi caminar por estas puertas, otra memoria. Todo desvanecerá antes de que te des cuenta”, dijo Servie Culverwell, un empleado.

Hay algo que este centro comercial proporciona que las tiendas en línea no pueden.

“Es bonito caminar por el centro como cuando éramos niños", dijo Martinez.

Esto es algo que compradores y empleados saborean en los pocos días que quedan.

“Siento que una parte de mi se quedará en este lugar”, dijo Zeeb.

Zeeb y otros dueños ya han encontrado nuevos sitios, pero hay otros que todavía están buscando. En lo que está por venir, el Village dijo en el comunicado: “Estamos en el proceso de planificación para revitalizar las tiendas en el exterior del Village en Orange a un nivel de éxito a largo plazo en este nuevo medio ambiente de compras".

