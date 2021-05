Términos de contrato hipotecario no se respetaron hasta que Telemundo 52 Responde se involucró

Nuestros televidentes firmaron un contrato de hipoteca donde aclararon que ellos se encargarían de pagar sus impuestos y seguro, y aun así, se dieron cuenta de que el banco, les retuvo miles de dólares.

Desesperados, la familia Pedroza llamó a Telemundo 52 Responde.

Estamos hablando de $ 18 mil dólares que a ellos les hacían mucha falta, y aunque intentaron múltiples veces que les hicieran el reembolso, no lo lograron, hasta que Telemundo 52 Responde se involucró.

A sus 80 y 84 años, Benjamín y Celia Maya Pedroza están muy al tanto de sus finanzas, y planeando para el futuro, por eso, en el 2019, tramitaron una hipoteca inversa, con el plan de usar ese préstamo para construir otra unidad en su propiedad, y rentarla.

"Debíamos tener todo el dinero completo en nuestras manos, y el banco se quedó con $18,000”, dijo Celia Maya Pedroza, quien afirma que los términos de su préstamo no se respetaron.

Pedroza se refiere a $18,602.99 que el banco utilizó para crear un fondo con el que pagarían los impuestos y el seguro de la casa. El problema fue que los Pedroza fueron muy claros.

"En el contrato que hicimos, quedamos en que ustedes [el banco] no me iban a detener ningún dinero, y está marcado. Les mandé pruebas con el papel firmado que yo declinaba ese punto”, dijo el señor Pedroza.

Pedroza también les envió comprobantes de que ellos habían estado pagando directamente sus impuestos y seguro.

“Pero de todos modos no me hicieron caso. Me dijeron que no me lo podían devolver y que le hiciera como yo quisiera. Como año y medio traté de que me regresaran ese dinero, y no pude hacer anda hasta que ustedes [Telemundo 52 Responde] intervinieron”, agregó.

Cuando nos llamó, contactamos a la compañía “Reverse Mortgage”, y tras presentarles la queja de los Pedroza, le aseguraron al equipo de Telemundo 52 Responde que se encargarían de investigar el caso, y se comunicarían directamente con ellos.

“Cuando oyeron que Telemundo 52 Responde me estaba apoyando, entonces ya, accedieron, y me mandaron el cheque”, dijo el señor Pedroza.

Dinero que asegura la señora Pedroza, les será muy útil, para terminar de construir la unidad que rentaran para ayudarse económicamente.

“¡Estamos, pero contentísimos con ustedes! ¡De veras, muchas gracias!, dijeron los Pedrozas a Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde aclaró la discrepancia y recordó a las personas que están por firmar contrato de hipoteca, de revisar bien y estar al tanto, ya que usted como cliente debe confiar en que se respeten los términos.