“Tenemos que aprender”: expertos recalcan la importancia de entender la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, y aunque muchos aún tienen sus reservas sobre si deben utilizarla o no, según los expertos es importante entenderla y aprender sobre sus alcances.

Las herramientas que la inteligencia artificial (IA) ofrece a toda persona, son potentes, pueden multiplicar enormemente la eficacia de un negocio, o, simplemente, ayudarle a hacer planes personales en instantes, pero, hay que saber cómo funcionan, para no caer en estafas.

Una encuesta reciente de Forbes reveló que la gran mayoría de los americanos todavía confían más en los humanos que en la inteligencia artificial en todos los ámbitos, desde la medicina, hasta las leyes, o incluso, para ayudarles a seleccionar regalos, pero, según los expertos, resistirnos a interactuar con ella, no es la solución.

“Tenemos que estar actualizados, tenemos que aprender. Los beneficios son enormes y ahorita estamos en una evolución, en esa revolución en que se está dando la inteligencia artificial, que cada mes que va avanzando es como si pasaran 10 años de desarrollo tecnológico”, dijo

Y, de hecho, insistió esta experta, la IA ya está prácticamente en todo lo que hacemos y las herramientas que ofrece, pueden ayudarnos mucho.

“A veces es simplemente que nos da miedo utilizarlos, pero una vez que ya las tengamos en la mano las utilizamos mira, ya no la vuelvan a soltar y ya no hacen un juego sin consultarlo”,

¿Algunos ejemplos de IA que seguro usted ya ha usado, quizá sin pensarlo?

Las aplicaciones de mapas en su teléfono, que le dicen como estará el tráfico a distintas horas, o los chats en su aplicación bancaria, que contestan casi cualquier duda de inmediato, pero también puede interactuar con ChatGPT por ejemplo, y pedirle planes detallados para crear una estrategia de negocios, para hacer un viaje, o para preparar una cena con los únicos ingredientes que tiene en la alacena.

“Todas las plataformas y aplicaciones que nosotros utilizamos ya tienen por detrás inteligencia artificial”, Pero eso sí, aclaro Gómez Negrón, hay que estar alertas, porque los estafadores también han descubierto lo útil que puede ser esta tecnología para robar.

“Cuando estemos utilizando por ejemplo herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT no demos información sensible de nosotros, no pongamos nuestro número de social, direcciones o datos sensibles también de nuestras empresas no les brindemos esa información porque todo eso va quedando en la nube”, dijo

Y si recibe mensajes de voz o video, que parezcan ser de seres queridos, pidiéndole dinero bajo circunstancias raras, corrobore directamente que sean ellos, llamándoles al teléfono que usted sabe es real, porque la IA ya permite imitar la voz y la imagen de prácticamente cualquier persona.

“Y tú lo escuchas y esa es la Abuelita, con sus mismos gestos, entonación, pausas, ya está clonada, y la gente les da la información”, señaló.

Así que, no le tema a la inteligencia artificial, mejor aprenda a usarla, para detectar mejor a los impostores. Y¿cómo aprender a usarla, se pregunta usted? Muy fácil:

“Consultar a las mismas herramientas, que me enseñen a utilizarlas, y ellas nos van a responder. Para estudios son fantásticas”, Así que, si aún no lo hace, abra una de las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Google Gemini, o Perplexity y hágales preguntas de lo que sea, se asombrara de todo lo que le pueden ayudar a descifrar.