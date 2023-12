Viajeros maniobran a través de aeropuertos concurridos y tormentas del sur de California

Con las vacaciones en marcha, los aeropuertos esperan una avalancha de viajeros que buscan llegar a su destino a tiempo para sus celebraciones.

Según la Administración de Seguridad de Transporte, se calcula que serán cerca de dos millones de viajeros que pasaran por el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (TSA) durante esta temporada vacacional entre el 18 de diciembre y el 2 de enero.

En un esfuerzo por evitar la congestión en LAX, la gente comenzó a acudir en masa a los aeropuertos regionales como alternativas.

Hasta el jueves, el aeropuerto de Long Beach no había tenido cancelaciones a pesar de la lluvia continua y los viajeros esperan que esto siga siendo así durante el fin de semana.

Se estima que hoy viajarán 2.5 millones de pasajeros por aire. Estos son algunos consejos para evitar retrasos en los aeropuertos.

Para evitar problemas y demoras y hacer su viaje mas placentero las autoridades recomiendan: Tomar el tiempo necesario para llegar al aeropuerto e incluso un poco mas de lo recomendado habitualmente;

Verificar que lleva todos sus documentos e identificaciones vigentes a la mano, principalmente pasaportes, licencias de conducir y pases de abordar;

Evitar llevar articulos prohibidos en el equipaje; y

Elaborar un plan de viaje y compartirlo con todos sus familiares.

Willy Wactor dijo que el aeropuerto de Long Beach es “un aeropuerto muy fácil de entrar y salir”.

Según AAA, 829,000 habitantes del sur de California están surcando los cielos en viajes de vacaciones.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) advirtió al público que esperara largas colas en todos los aeropuertos, especialmente en los aeropuertos más grandes como LAX. La TSA también recuerda a los viajeros que no envuelvan regalos para un control de seguridad más rápido.

Se recomienda tener en cuenta la lluvia a la hora de planificar un viaje, especialmente al conducir.

John Montoya, otro viajero, ya estaba haciendo planes.

Montoya dijo que se espera que su viaje desde Rancho Mirage al Área de la Bahía sea un viaje de 8 horas hacia el norte. Montoya es uno de los 8,3 millones de californianos del sur que conducen durante el fin de semana.

Oliver Wang dijo que se dirige al lago Tahoe pensando en la lluvia.

"Como el clima es tan impredecible estos días, con la lluvia en el sur de California, es algo a lo que debemos estar atentos", dijo Wang. “Así que iré con algunos de mis amigos y nos haremos responsables mutuamente en el camino”.

Muchos viajeros dijeron que, al ser Navidad el lunes, tienen la oportunidad de partir hacia destinos de vacaciones antes de lo esperado para minimizar el estrés.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.