Muere conductor tras chocar su auto Shelby Cobra contra un poste en Temple City

Un empleado del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles murió y una mujer fue hospitalizada cuando un Shelby Cobra de la década de 1960 se estrelló contra un poste en Temple City.

El accidente ocurrió en la intersección de la Avenida Santa Anita y la Calle Freer alrededor de las 2:15 a.m., según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.. El conductor, un hombre, fue expulsado y murió en el lugar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La mujer fue hospitalizada, pero los detalles sobre su estado no estuvieron disponibles de inmediato.

El video mostraba una procesión de vehículos policiales que salían de la escena con una camioneta forense. Los detalles sobre la identidad del hombre no estuvieron disponibles de inmediato.

El conductor es un empleado del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, confirmó la agencia.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.