Investigan supuestos insultos raciales contra porristas

Estudiantes realizaron una manifestación el lunes en la mañana frente a la Preparatoria Temecula Valley por un incidente ocurrido el viernes por la noche cuando sus compañeros de estudios supuestamente lanzaron insultos raciales durante un partido de fútbol americano contra el equipo de porristas de la preparatoria Valley View.

Tony Kingsberry, que tiene una hija de 14 años que asiste a la Preparatoria Temecula Valley High, dice que el director envió un correo electrónico notificando a los padres sobre las acusaciones.

"Duele", dijo Kingsberry. "Y la gente simplemente no entiende ese dolor, ya sean niños pequeños en la escuela secundaria o adultos. A pesar de que no se refirió a los insultos reales, he vivido el tiempo suficiente como afroamericano para saber que eso es muy doloroso independientemente de los insultos raciales”.

Los testigos han estado publicando sobre el incidente en las redes sociales.

"Mi hermana no debería tener que pasar por esto en su primer juego ni en ningún otro", dijo una mujer.

Otra persona dice que los insultos raciales y el acoso fueron tan graves que algunas de las porristas de Valley View estaban llorando mientras abandonaban el campo.

Los distritos unificados de Moreno Valley y Temecula Valley emitieron declaraciones resaltando su condena a cualquier tipo de lenguaje con carga racial.

Los distritos escolares ahora están investigando las acusaciones y prometen responsabilizar a los responsables.

El director envió una nota diciendo que no se tolerará el discurso de odio, el racismo o la discriminación.

"No hay lugar para el odio", dijo Becky Sulzmann, de Temecula Unity, un grupo de igualdad. "No hay lugar para el racismo en nuestra comunidad, especialmente en Temecula".

Temecula Unity ha recaudado más de $1,500 para el programa de porristas de Valley View.

Ella dice que los niños que supuestamente dijeron que los insultos raciales deben ser identificados y educados.

"Estos niños aprenden de ello. Crecen para ser mejores personas", dijo.

