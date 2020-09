Telemundo Responde: Maletas perdidas en Interjet

Unos de los televidentes de Telemundo 52 volaron vía Interjet de El salvador a los Ángeles, pero una de sus maletas, nunca llegó. Molestos al no recibir respuesta de la aerolínea, se comunicaron con Telemundo 52 Responde para recibir ayuda.

Telemundo ha contactado a la aerolínea, y hasta el momento, no ha obtenido respuesta.



En diciembre el Sr. Francisco Pozo voló por Interjet, desde El Salvador hasta Los Ángeles, con escala en la ciudad de México, donde recogió y documentó las tres maletas con las que salio de su país. Pero, al llegar a Los Ángeles descubrió que le faltaba una de sus maletas.



Ahí mismo el Sr. Pozo reportó a la aerolínea la pérdida de su maleta, y le dijeron que le avisarian si la encontraban, pero pasaron varios días y no escuchó de la aerolínea, así que se volvió a comunicar con ellos.



“Me dijeron que tenían que pasar 21 días para que se cumpliera el protocolo de maleta perdida si no se recuperaba,” dijo el Sr. Pozo. “Pero llevamos ya dos meses y medio y ellos no se han comunicado ni nada.”



La ley de aviación civil en México, estipula que, de perder el equipaje de un pasajero, las aerolíneas tienen la responsabilidad de dar una compensación económica que equivale alrededor de $600 dólares por maleta. Pero, el Sr. Pozo asegura que, aunque han pasado dos meses y medio, Interjet no le ha ofrecido ninguna compensación. Por eso se comunicó con Telemundo.



“No es tanto quizá el valor de lo que cueste la maleta, aunque sí es un tanto grande, pero es porque no quisiera que otras personas pasarán por la misma situación de estar frustrados y no poder hacer nada, ante un gigante,'' dijo el Sr. Pozo.



Telemundo 52 se puso en contacto con Interjet en múltiples ocasiones, pero, hasta este momento, no ha recibido respuesta.



Recuerde que, si usted enfrenta un problema como este al volar de México hacia cualquier destino, tiene derechos.



Todo pasajero tiene derechos, así que, si se pierden sus maletas y la aerolínea no responde, denuncíelo a las autoridades correspondientes. Y como protección adicional, considere siempre tomar una foto de lo que lleva en su maleta, para facilitar cualquier queja.



Para interponer una queja, puede comunicarse a la procuraduría federal del consumidor, al 01 800 468 8722, o a través de Twitter, enviando un mensaje a @atencionprofeco, o por Facebook en PROFECO Oficial.