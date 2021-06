Alertan sobre falsas llamadas sobre supuestas órdenes de arresto

El teléfono de Anabella Escobar no paraba de sonar con un número desconocido. Al principio, no le hizo caso pero terminó respondiendo para averiguar de qué se trataba.

La noticia al otro lado de la línea la dejó bastante preocupada.

“Me dijeron que tenía una demanda de parte de Washington, DC”, cuenta Escobar.

La voz al otro lado del teléfono le aseguró que, por no responder a tres citatorios que supuestamente le mandaron para presentarse a corte, iría a la cárcel.

“¡A usted se le va a activar una orden de arresto!”, fue la amenaza que recibió.

Escobar señala que sintió temor porque estaba segura que no había hecho nada ilegal ni debía dinero.

Los autores de la llamada le ofrecieron representación legal como una supuesta salida.

“Le voy a dar el nombre del abogado, le voy a dar el número de teléfono, para que usted se comunique con el abogado”, fueron las instrucciones que recibió Escobar. “De ahí, le va a dar sus datos, y pagar un dinero, para que usted pueda estar libre y no la vayan a arrestar”.

Le dijeron que tenía que hacerlo de inmediato.

“Si usted no hace eso ahorita, en 24 a 48 horas va a ir a la cárcel”, le dijeron en forma de amenaza. “La vamos a arrestar a su casa”.

La mujer decidió consultar con alguien más antes de dar el siguiente paso.

“Hablé con mi esposo, y me dice: ‘No, no des ninguna información y no vayas a hablar a ese supuesto abogado’. Fue cuando yo acudí a ustedes”, cuenta Escobar, quien se puso en contacto con el equipo de Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde intentó comunicarse con el teléfono del supuesto abogado, pero estaba desconectado.

Ninguna agencia o corte federal llama a las personas para amenazarlas con un arresto ni tampoco piden un pago electrónico para evitar ir a la cárcel.

“El poco dinero que tiene uno, por no verse involucrado en problemas, lo da uno”, dice Escobar. “Por eso yo llamé a ustedes [Telemundo 52 Responde] para que alertemos a todas las personas”.

Si recibe una llamada de ese tipo, lo más recomendable es colgar y bloquear el número, porque se trata de un fraude.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199