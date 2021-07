Telemundo 52 Responde explica cuál es el sueldo mínimo en su ciudad

Como se le informó en Telemundo 52, el sueldo mínimo en el condado y la ciudad de Los Ángeles, aumento a $15 la hora el 1 de julio, pero gente que no lo está recibiendo, o que no sabe cómo confirmar cuál es el sueldo mínimo en su ciudad se ha comunicado a Telemundo 52 Responde.

Debido a los diferentes calendarios del estado y los condados, puede ser algo confusa, pero Telemundo 52 Responde explica cómo determinar cuál es el sueldo que por ley le deben estar pagando, según donde trabaja, y qué hacer si no lo está recibiendo.

¿Sabe cuál es el salario mínimo en el condado de Los Ángeles ahora? ¡Yo no sé!

La confusión tras la entrada en vigor del aumento al sueldo mínimo en el condado de Los Ángeles no se hizo esperar, así que, aclaremos: El sueldo mínimo en el condado de Los Ángeles, aumentó, sin importar cuantos trabajadores tenga el negocio, a $15 la hora el 1 de julio del 2021.

Las ciudades incluidas en este aumento, además de Los Ángeles, son Malibu, Pasadena, y Santa Mónica, pero en las ciudades no incorporadas al condado, que tienen concejo municipal propio, y no han establecido una ordenanza municipal sobre el sueldo mínimo, se debe de respetar el mínimo estatal, que actualmente es de $13 la hora para negocios de 25 o menos, y $14 para quienes tienen más de 26 empleados.

Desafortunadamente, debido a estas diferentes escalas, algunas personas, no saben cuánto deben estar recibiendo, como le sucedió a una televidente que nos llamó.

Una mujer que trabaja en una guardería, y está ganando $13 la hora, pero, tras confirmar la dirección de su empleo, le informamos que debido a que labora en la ciudad de Los Ángeles, le deberían estar pagando a $15 la hora.

Telemundo 52 Responde: ¿Le dijiste algo a la persona que no te estaba pagando suficiente?

"No, porque podría perder el trabajo que tenía estable por el momento", respondió Miguel Ángel Pacheco, quien asegura que a él le han pagado menos del mínimo muchas veces.

Presentar una denuncia, insiste, no es fácil.

“Por los papeles que no tenemos a veces en regla todo, pudiera ser que eso nos detiene. No vaya a ser contraproducente, por eso igual no Podemos irnos a quejar algunos”, agregó Pacheco.

Pero es importante que todo trabajador, con o sin documentos, sepa que tienen los mismos derechos, y si no se los respetan, pueden, y deben denunciarlo. Para ello, puede ir al sitio del departamento de relaciones industriales

https://www.dir.ca.gov/dlse/spanish/dlsesettlementconf.html o llamar al (213) 620-6330 y presioné el 2 para que le atiendan en español

Si su empleador toma represalias contra usted por exigir que le respete el salario mínimo, o por presentar un reclamo formal, puede demandarlo, presentando un reclamo por discriminación o represalias en el Departamento de Relaciones Industriales también pueden asesorarlo en esos casos.