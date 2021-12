Telemundo 52 Responde ayuda a mujer a recibir reembolso de tableta dañada

Tras meses de intentar que le arreglaran su tableta electrónica dañada y no obtener una respuesta apropiada de la compañía que se la vendió, una televidente se comunicó con Telemundo 52 Responde, y señaló que tenía dos años tratando de resolver el problema, y no lo lograba hasta cuando llamó al equipo de Telemundo 52 Responde.

Edna Alvarado muestra contenta el cheque del reembolso que recibió por parte de la compañía Samsung, un cheque de $150 dólares.

Su alegría llega tras la frustración que sintió, pues obtenerlo no fue fácil, de hecho, pasaron casi dos años desde que adquirió su tableta, que empezó a tener problemas.

“Para diciembre del 2019, la tableta empezó a dar problemas de software, primero con AT&T porque aún recién la había comprado, llevando como seis o siete meses de haberla comprado”, dijo Alvarado.

Y como aún tenía garantía del fabricante, Alvarado se comunicó con Samsung, y ellos le instruyeron que regresara la tableta y el teclado para la reparación. Después de unos días, se la enviaron de vuelta, pero algo no estaba bien.

“Me regresan la tableta, reparada, pero tenía daño de un golpe, aparentemente la tableta se les cayó y se les cayó de punta. Me comuniqué con ellos y ahí fue, una va y viene, va y viene, y el día que llamaron me dijeron que iban a hacer un ticket, pero pasaron meses y no me resolvieron nada”, contó Alvarado.

Cuando al fin repararon la tableta, se la regresaron sin el teclado, empezando otra serie de contratiempos.

“Ya había tirado la toalla, que todos estaban trajando de casa, lo di por perdido”, dijo.

Pero intento un último recurso.

“Se me ocurrió hablar a Telemundo 52 Responde, veo las noticias, soy fanática del programa, y dije, no pierdo nada llamarles”.

Al recibir el caso, Telemundo 52 Responde llevó el caso de la señora Alvarado con representantes de Samsung, y tras insistirles en un par de correos electrónicos de nuestra parte, le respondieron directamente a ella.

“El Departamento del Servicio al Cliente de Samsung se comunica conmigo para disculparse”, dijo Alvarado.

Le indicaron que revisaron la información y no pudieron encontrar un reemplazo del teclado en su almacén, por lo que le ofrecieron un reembolso de 150 dólares como resolución, para que adquiriera otro teclado para su tableta.

“No parece ser mucho dinero, pero para mí es más satisfactorio que si atendiera el caso y que no se quedara en el aire, porque no es justo, pues gracias a Telemundo 52 Responde, logramos resolver esto, y estoy muy contenta”, dijo.

Por cierto que la señora Alvarado contó que le pidieron un código que aparece solo en la caja de la tableta, así que recomienda, tal como ella hizo, guardar las cajas y envolturas de aparatos electrónicos, pues pueden ser muy útiles en situaciones como esta.