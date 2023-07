iPhone ayuda a salvar la vida de un hombre tras caer por un precipicio

La tecnología de detección de choques disponible en los modelos más nuevos de iPhone probablemente ayudó a salvar la vida de un hombre el viernes por la noche tras precipitarse por un acantilado en el Bosque Nacional Ángeles.

Los líderes de búsqueda dijeron que es posible que nunca lo hayan encontrado con vida si no fuera por la nueva tecnología de detección de fallas en el iPhone 14, iPhone 14 Pro y el modelo más nuevo de Apple Watch que aún funciona cuando el usuario no tiene servicio celular.

“Otro miembro del equipo y yo nos lanzamos [desde el helicóptero]”, dijo Mike Leum, de Búsqueda y Rescate del Condado de Los Ángeles.

Al parecer, regresaba de una fiesta y surfrió un accidente que sacó al vehículo fuera de la vía.

“Después de ver la barandilla doblada y la corteza de los árboles que faltaban, descendió cientos de pies con una cuerda, con la esperanza de encontrar al conductor herido. Y luego 400 pies tocamos el fondo, y luego encontramos su auto en el arroyo y lo expulsaron al lado del auto.

“Tenía un gran corte en la cabeza y sangraba bastante, así que tuvimos que detener el sangrado y vendarlo. Pudo ser izado al helicóptero”.

Así es como funciona la tecnología del iPhone. Si tiene un accidente grave, la detección de accidentes se activará y lo pondrá inmediatamente en contacto con el centro de llamadas del 911 más cercano.

“No hay nada que descargar”, dijo Steve Goldsworthy, director de tecnología de LASD Search and Rescue. “Si tienes un iPhone 14 o creo que es un iPhone 14 Pro, ya está ahí, ya está integrado”.

Pero si no tiene servicio celular, como el conductor lesionado, el teléfono seguirá pidiendo ayuda vía satélite. El satélite puede localizar el iPhone y decirle a los equipos de rescate dónde buscar.

A fines de junio, ayudó a encontrar a una mujer que se rompió la pierna mientras caminaba en Tujunga y el viernes, también pudo haber salvado a este hombre.

Un sistema satelital de emergencia ayudó a una mujer a pedir auxilio cuando estaba lesionada y en las montañas del Angeles National Forest. Y todo gracias a su iPhone 14.

“Sin el servicio SOS del iPhone, no sé cuándo o si lo hubiéramos encontrado alguna vez”, dijo Leum.

Leum ha estado en búsqueda y rescate durante tres décadas. Cuando comenzó, dijo que estaba feliz de tener un buscapersonas en los primeros días. Pero en 2023, está agradecido por su nuevo compañero de equipo de alta tecnología.

“Llegar a él de manera oportuna es lo que lo salvó”, dijo Leum.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.