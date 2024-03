Encuentran a un hombre muerto afuera de un exclusivo club en Tarzana

Un hombre fue encontrado muerto en un barrio exclusivo de Tarzana la madrugada del viernes.

Los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijeron que se hicieron varios disparos y ahora están buscando al pistolero.

Los investigadores informaron haber recibido una llamada, alrededor de las 12:30 a.m., sobre un hombre que se encontraba tirado en el suelo en el bulevar Reseda cerca de Winford Drive, al sur del Braemar Country Club en una comunidad cerrada.

También hay rutas de senderismo populares en las inmediaciones.

Si bien la policía no ha identificado oficialmente a la víctima, dijeron que el fallecido es un hombre hispano de unos 30 años con heridas de bala.

“Hay cámaras de seguridad en el área y estamos en el proceso de inspeccionar el área”, dijo el detective. Gus Ramírez de la División de Homicidios de la Oficina del Valle del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La policía no ha publicado ninguna información o descripción sobre el pistolero.

