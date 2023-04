LAPD: Explosión de supuesto laboratorio de THC causa incendio en garaje de Tarzana

LOS ÁNGELES - Un laboratorio de extracción ilegal de THC, el principal constituyente psicoactivo del cannabis, dentro del garaje de una casa del vecindario de Tarzana en Los Ángeles, provocó un devastador incendio y una explosión, informaron las autoridades

La investigación comenzó con una llamada al 911 sobre un incendio en la Calle Redwing, justo al sur del Bulevar Ventura, el jueves antes de las 11:00 p.m. Los bomberos determinaron que el incendio provocó una explosión dentro del garaje adjunto, aunque las llamas se extinguieron en unos 20 minutos.

Pero mientras los investigadores examinaban la escena, pronto descubrieron signos de actividades ilícitas y compartieron la información con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

“Nos reunimos con el departamento de bomberos y nos informaron que habían encontrado lo que creían que era un posible laboratorio clandestino de THC ubicado en el garaje”, dijo Cecil Mangrum, detective de LAPD.

Una mujer de 26 años y un hombre de 52 fueron hospitalizados en estado crítico tras la explosión, que los testigos calificaron de “aterradora”.

“Estaba sentado en un restaurante y escuché una fuerte explosión”, recordó Justin Yacobi. “Vi fuego, llamas y residuos, y estoy bastante conmocionado por lo que sucedió”, indicó.

Otro testigo dijo que el incidente sonó como una “gran explosión nuclear”.

“No se parece a nada que haya visto antes”, dijo el hombre. “Fue aterrador. Honestamente, sonaba como si una guerra estuviera saliendo”, aseguró.

El detective Mangrum confirmó que la explosión fue "grande" y que voló toda la parte trasera del garaje.

“Las personas que operan estos laboratorios clandestinos tienen una capacitación mínima y no entienden los peligros de los productos químicos que usan, la inflamabilidad”, dijo Mangrum.

“Los aficionados que intentan hacer dinero rápido dan como resultado cosas como estas: daños a la propiedad y, a veces, incluso la muerte”, advirtió.

La policía también dice que la cantidad de productos de cannabis descubiertos en la escena no parece ser para uso personal, sino que está a la venta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.