Target, Walmart, Costco y más: lo que estará abierto y cerrado este 4 de Julio

El feriado del 4 de Julio, también conocido como Día de la Independencia, celebra la adopción unánime por parte del Segundo Congreso Continental de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, un documento que anuncia la separación de las colonias de Gran Bretaña.

Un año después, según la Biblioteca del Congreso, una celebración espontánea en Filadelfia marcó el aniversario de la independencia estadounidense. Pero las observaciones no fueron comunes hasta después de la Guerra de 1812, cuando rápidamente despegaron.

El Congreso llegó tarde a la fiesta y finalmente aprobó una ley que convertía el Día de la Independencia en un feriado federal el 28 de junio de 1870.

Y aunque muchos lugares celebran con fuegos artificiales y desfiles, muchos lugares estarán cerrados.

Desde Target hasta Costco, Trader Joe's y más, esto es lo que está abierto y cerrado este jueves 4 de Julio de 2024.

Minoristas y tiendas

El club de membresía de almacenes Costco dijo que estaría cerrado el 4 de Julio, pero la gran mayoría de los principales minoristas nacionales estarán abiertos, y algunos ofrecerán ventas promocionales para atraer clientes. Los horarios pueden variar según la ubicación, así que consulte con su tienda local.

Aquí hay una lista completa de grandes almacenes, supermercados y otros establecimientos que estarán abiertos durante las vacaciones, según TODAY.com. En algunos casos, el horario de la tienda varía según la ubicación.

Ace Hardware: El horario puede variar según la ubicación. Consulta los horarios de tu tienda aquí.

Apple: 10:00 a. m. - 7:00 p. m.

Barnes and Noble: Los horarios pueden variar según la ubicación.

Best Buy: de 10 a. m. a 7 p. m.

Big Lots: 9 a.m. a 9 p.m.

Burlington: consulte el horario de su tienda aquí.

Dick's Sporting Goods: consulta el horario de tu tienda aquí.

Dillard's: las tiendas estarán abiertas de 11 a. m. a 6 p. m.

Dollar General: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal. Home Depot: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Family Dollar: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Hobby Lobby: consulta el horario de tu tienda aquí.

HomeGoods: las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

IKEA: Cierra a las 6 p.m.

JOANN: Cerramos a las 7 p.m.

JcPenney: 11:00 a. m. - 8:00 p. m.

Kohl's: consulta el horario de tu tienda aquí

Lowe's: la mayoría de las tiendas cierran a las 8 p.m.

Macy's: la mayoría de las tiendas cierran a las 7 p.m.

Marshalls: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Michaels: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Menards: la mayoría de las tiendas cierran a las 8 p.m.

Nordstrom: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

Nordstrom Rack: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

Petco: la mayoría de las ubicaciones cierran a las 7 u 8 p. m.

PetSmart: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Sephora: Consulta el horario de tu tienda aquí.

Staples: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

The Home Depot: consulte el horario de su tienda aquí.

T.J. Maxx: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Ulta: Consulta el horario de tu tienda aquí.

Tiendas de comestibles

Aldi: consulta el horario de tu tienda aquí.

Cermak Fresh Market: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Jewel-Osco: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Mariano's: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Meijer: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Sam's Club: las tiendas cerrarán a las 6 p.m.

Trader Joe's: las tiendas estarán abiertas hasta las 5 p.m.

Tony's Fresh Market: las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Target: Las tiendas estarán abiertas; El horario varía según la ubicación.

Walmart: 6 a.m. a 11 p.m.

Tiendas de conveniencia y farmacias

Casey's: 5:00 a. m. - 11:00 p. m.

Starbucks: consulta el horario de tu tienda aquí

CVS: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Walgreens: consulta el horario de tu tienda aquí

7-Eleven: Consulta el horario de tu tienda aquí

Speedway: Las tiendas estarán abiertas durante el horario comercial normal.

Entrega de correo, escuelas, oficinas gubernamentales

Las oficinas gubernamentales, juzgados, oficinas de correos, tribunales y escuelas estarán cerrados el jueves. No habrá entrega de correo ni servicio de apartado postal disponible durante el día festivo.

Las oficinas de FedEx verán cambios de horario y algunas ubicaciones cerrarán durante el feriado. No se ofrecerán servicios de recogida o entrega.

Del mismo modo, no habrá servicio de recogida o entrega de UPS y algunas tiendas estarán cerradas. Sin embargo, el servicio UPS Express Critical está disponible.

La recogida de basura la semana del 4 de julio también puede tener un horario diferente. Consulte con su municipio suburbano local o consulte su cronograma de recolección de basura de Chicago aquí.

Los bancos y el mercado de valores

Los mercados de valores y los bancos de Estados Unidos están cerrados el jueves. Algunos servicios de cajero automático pueden estar disponibles.