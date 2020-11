Taquero de East Hollywood prepara y reparte tacos a comunidad vulnerable

Un joven de Puebla lleva años vendiendo quesadillas en East Hollywood, y durante ese tiempo ha podido conocer a miembros de su comunidad que están en condiciones vulnerables, y eso lo inspiró a comenzar una misión que está floreciendo a pesar de la pandemia.

Está floreciendo porque más y más personas se han unido a su causa, y ahora el equipo caritativo ha llegado al lugar donde usualmente se pone a preparar y repartir comida.

Desde temprano, Heleo y sus manos aliadas preparan lo que será una más de decenas de reparticiones de platillos gratuitos en una calle de East Hollywood.

“Hay mucha necesidad, especialmente en nuestra comunidad latina, hay mucha gente que obviamente trabaja en los restaurantes y ahorita no tienen trabajo y tratamos de darles un poquito", dijo Heleo Leyva, prepara y reparte tacos.

Desde hace cuatro meses, una vez por semana, Heleo, su hermano Filemón y sus ayudantes han prendido el asador para cocinar la carne y calentar las tortillas que completan el platillo que esta vez se ha dado a unas 200 personas.



“Estamos tratando de ayudar a la gente más de lo que podemos, como vendedores callejeros, entendemos lo que la gente está pasando”, dijo Filemón Leyva, hermano de Heleo.



Filemón cuenta que todo comenzó con una pequeña donación, a la misma vez que, debido a la pandemia, su hermano ya no pudo vender quesadillas cómo lo hacía usualmente enfrente de la cuadra 4621 del bulevar Santa Mónica.



Después de abrir una página de Go Fund Me, las donaciones fueron creciendo al punto que esta vez, alcanzo para un componente adicional.

“No he vendido mucha fruta por la calle, y aquí unas personas me contrataron para vender fruta, ayudar a la gente, darle la fruta gratis, a mí me la pagaron completamente”, dijo Juan Manuel, vendedor de fruta.

La comida no pudo haber llegado en mejor momento para la Julia Gómez que ha tenido que recurrir al reciclaje de botes y latas para poder salir adelante.

“Que Dios les ayude de salud, fuerza y valor para seguir adelante, y que no dejen de dar el pedacito de carne por favor”, dijo Julia Gómez, agradece la donación de comida.

Heleo Leyva dijo que próximamente estará viajando a Fresno para hacer un evento de comida gratuita. Aquí por lo regular se pone los martes, pero ese horario puede cambiar de semana en semana.