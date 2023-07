Investigan quema de tres cruces fuera de iglesia en Sylmar

Investigadores de incendios respondieron el jueves por la mañana a un informe de cruces quemadas afuera de una iglesia en Sylmar.

El video de NewsChopper4 mostró una de las tres cruces afuera de la Iglesia Sylmar Christian Fellowship en el suelo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Las autoridades en el lugar dijeron que parece que se usó un acelerante de combustión para iniciar el incendio, alrededor de las 5 a.m., afuera de la iglesia ubicada en la cuadra 1300 de la Calle Polk.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.

El grupo de trabajo que llegó hasta la iglesia, que incluye LAPD, ATF y el FBI, comenzará una investigación.

Como en cualquier caso que involucre una casa de culto, el caso está siendo investigado como un crimen de odio.Esta

historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.