Mujer resulta gravemente herida tras ser atacada por perros en Sylmar

Una mujer de 49 años resultó gravemente herida después de ser atacada por un perro durante 19 minutos en Sylmar el lunes.

Las imágenes de vigilancia del hogar muestran que dos perros atacan a la mujer detrás de una puerta en el patio donde vivían los perros.

“Un oficial disparó dos rondas a uno de los dos perros, desde una distancia aproximada de 30 pies, golpeando al animal en el torso”, dijo el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore.

El segundo perro fue llevado por los servicios de animales.

“La víctima sufrió numerosas heridas punzantes y laceraciones profundas”, dijo Moore.

Los vecinos dijeron que la mujer pudo haber sido un pariente que estaba cuidando perros.

“Simplemente creo que es un caso de mala suerte, malas circunstancias, mal momento”, dijo Max Moran, amigo del dueño del perro. “Es horrible que la lastimaran así. Es malo que el perro tuviera que ser asesinado. Es malo que el policía tuviera que dispararle al perro. No hay nada bueno en esto”.

Los vecinos dijeron que nunca habían visto a los perros deambular por el vecindario y no saben qué pudo haber desencadenado el ataque.

