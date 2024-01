Interrumpen servicio de trenes entre condados de Orange y San Diego por deslizamiento de tierra

El servicio de tren desde el condado de Orange al condado de San Diego ha sido suspendido hasta nuevo aviso debido a un deslizamiento de tierra a lo largo de un puente de San Clemente, anunciaron las autoridades el miércoles.

La supervisora del Condado de Orange, Katrina Foley, anunció que un costado de tierra dañó el Puente Mariposa después de que provocó que cayeran escombros y rocas a lo largo del camino y sobre las vías del tren cercanas. Debido al incidente, cuadrillas estarán trabajando para reparar los daños.

“A menos de un mes del inicio del nuevo año, las vías del ferrocarril en el sur del condado ya están cerradas debido a un deslizamiento de tierra en San Clemente”, dijo Foley en un comunicado.

El Puente Mariposa en San Clemente está gravemente dañado, como se muestra en la imagen del miércoles 25 de enero de 2024, luego de un deslizamiento de tierra.

“Décadas de negación del cambio climático dejan al condado de Orange atrás en una carrera entre nosotros y la Madre Tierra.

Para proteger nuestra economía y forma de vida local, no podemos darnos el lujo de que estas suspensiones disruptivas de servicios continúen anualmente. Sigo comprometido a trabajar con nuestros socios para limpiar y monitorear esta situación, pero más importante aún, encontrar soluciones para la estabilidad ferroviaria”.

A partir del miércoles, se suspendió todo el servicio ferroviario de pasajeros entre la estación Laguna Niguel/Mission Viejo y Oceanside para Metrolink. Amtrak anunció que su servicio Pacific Surfliner se suspenderá de Irvine a Oceanside. En cambio, operará un autobús entre esas estaciones.

Foley dijo que no está claro cuándo terminarán las cuadrillas con las reparaciones. No hay un cronograma en este momento para determinar cuándo se reanudará el servicio ferroviario con normalidad.

