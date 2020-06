Suspenden fiesta por pandemia pero le querían cobrar por la cancelación

La fiesta de 16 años de una joven quedó suspendida debido a la pandemia, pero aun así, le querían cobrar por la cancelación.

La familia es una de tantas que en estos momentos están pasando por una situación similar, su evento no se canceló porque ellos lo quisieran, ni por culpa del salón, pero entonces, ¿cuáles son sus derechos? Telemundo 52 Responde explicó.

Anita Flores quería que su hija tuviera la fiesta de sus sueños para celebrar sus 16 años, en un salón bonito, con 100 invitados, y el baile tradicional.

“Organizamos todo, fuimos a ver el vestido, ya estabamos viendo las invitaciones, ya estaba practicando para el baile, y bueno, y teníamos practicamente todo listo como quien dice”, dijo Flores.

Pero durante esa planeación, llegó el COVID-19, y todo se vino para abajo.

Flores asegura que llamó al salón “Emily’s Banquet” para avisarle que, por la pandemia, el evento no podría realizarse en la fiesta pactada pandemia, el evento no podría realizarse en la fecha pactada.

“Me dijeron que si yo quería escoger otra fecha. Hablé con mi hija y me dijo que ya no, porque no iba a ser la fecha, ya que hubiera de ver pasado su cumpleaños, y ya no tenía sentido otra fecha”, dijo Flores.

Flores pidió que le devolvieran su depósito de $1,900, pero se negaron.

“Me dijo, pues lo siento, vas a tener que pagar #3,500 dólares porque está escrito en el contrato que si tu cancelas, vas a pagar”, contó Flores.

Cuando nos llamó, Telemundo 52 Responde se comunicó con el Departamento de Asuntos de Negocios y Consumidores, para preguntar qué procede en casos como este.

“Todos los salones están cerrados. Ni el consumidor canceló, ni el salón. ¿Entonces, cuáles son las opciones?”, dijo Maggie Becerra, directora de investigaciones del Departamento de Asuntos de Negocios y Consumidores.

El cliente está en su derecho de solicitar una renegociación de su contrato, explicó, pues ambos se vieron afectados por causas ajenas a su voluintad.

“Algunos salones pueden consierar darle un crédito, por el trabajo que aún no se ha realizado. Si el evento no se realizó, el consumidor tiene derecho a pedir su depósito que no se utilizó para las fiestas” , señaló Becerra.

Con esto en mente, Telemundo 52 Responde se comunicó con “Emily´s Banquet Hall”, quienes insistieron que están tratando de ayudar a todos sus clientes, pero bajo las circunstancias, han tenido que usar el dinero de los depósitos, para pagar la renta. No obstante, tras nuestra intervención, acordaron no cobrarle a Flores la multa de $3,500, así como anular el contrato original, de $11,000 y darle un crédito de dos años por los $1,900 que pagó.

Es muy importante que cualquier renegociación de contrato quede estipulada por escrito, para que le cumplan los términos, y para protegerse de demandas, y si no logra llegar a un acuerdo razonable, debe comunicarse con el Departamento del Consumidor parq que le ayuden con la mediación.